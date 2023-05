Mohamed promete pelear con Pumas por el título del Clausura 2023

Antonio Mohamed deberá ir al estadio Azteca a sacar los 3 puntos para seguir con opciones de clasificarse al repechaje del Clausura 2023. El “Turco” confía que el equipo puede meterse a la fiesta grande y pelear por el título.

“Si nos metemos a repechaje podemos dar esa sorpresa, yo les digo a mis jugadores que si entramos ganando ahora a los mejores, van todos a decir que llegamos agrandados, y ya no seremos las víctimas”, dijo el Turco en entrevista para Azteca Deportes.

Además, Mohamed se refirió a la presión que tiene ocupar un banquillo como el de los Pumas.

“Yo en la crítica voy a estar parado siempre por el equipo, ya se fue Rafa pero si yo pierdo dos partidos la afición me va a reputear, no debes creer que es a ti, todos estamos de paso, soy muy competitivo y me encanta ganar, pero todo es prestado”, comentó Mohamed.

Te puede interesar: Cruz Azul busca romper la maldición que tiene con el repechaje

Finalmente, se animó a hablar sobre los cambios que podría tener la plantilla para el siguiente torneo.

“Ya la siguiente semana puede que veamos varios cambios, veremos a qué jugadores sacar, yo creo que hay que saber sacar y darle salida a la gente y así ir moviendo de a poco”, sentenció el DT de Pumas.

En Pumas se ven compitiendo en todos los frentes de cara a lo que viene

Pumas está con el objetivo de vencer al América y rescatar el Clausura 2023, sin embargo, la mente de los aficionados ya piensa en lo que puede ser su escuadra para la siguiente temporada. Con la llegada de Antonio Mohamed, se espera un mercado de transferencias bastante movido.

Pese a que se llegó a pensar que Aldrete finalizaba contrato al acabar el Clausura 2023, la realidad es que firmó por dos temporadas. O lo que es lo mismo: aún le queda un año de contrato. Independientemente de eso, su continuidad, así como la del resto del plantel, está sujeta a la aprobación de Antonio Mohamed.

Te puede interesar: Rayados asegura el primer lugar de la Tabla General del Clausura 2023

Tras su ilusionante comienzo, Antonio Mohamed buscará clasificar a Pumas para la próxima instancia del certamen. Para eso, deberá sortear dos compromisos muy difíciles, y ambos en condición de visitante: frente al América primero y luego ante Rayados de Monterrey.