Mohamed Salah habla sobre su futuro ¿Se va del Liverpool?

Después del triunfo del Liverpool en el clásico de Inglaterra en la jornada 3 de la Premier League ante el Manchester United con marcador de 3-0 en Old Trafford, el delantero egipcio, Mohamed Salah, habló sobre su futuro con los “Reds” a falta de un año para la finalización de su contrato.

“El verano he pasado mucho tiempo conmigo mismo, intentando pensar en positivo porque como saben es mi último año en el club. Solo quiero disfrutarlo. Nadie me ha hablado de un contrato, no depende de mí, nadie en el equipo ha hablado conmigo, ya veremos que pasa”, señaló Salah.

¿Indispensable en el equipo?

El nuevo entrenador de los “Reds” destacó el gran momento que vive Salah dentro de la plantilla, luego de dar dos asistencias en el juego contra el United, además siendo uno de los líderes en el vestidor para el equipo, sin embargo, no dio muestras de lo que pueda pasar con el extremo egipcio el próximo año.

“En este momento es uno de los nuestros y realmente estoy feliz por eso, está jugando muy bien. No hablo de contratos de jugadores, pero puedo hablar durante horas sobre cómo jugó hoy”, mencionó Arne Slot sobre Salah al finalizar el clásico inglés.

¿Futuro en Arabia Saudita?

Luego de que en 2022 Salah se convirtiera en el futbolista mejor pagado en la historia del Liverpool con un sueldo de más de 20 millones de euros por temporada, la liga saudí ha puesto los ojos en el egipcio, el verano pasado el Al-Ittihad ofreció cerca de 180 millones para ficharlo.

El 1 de Enero del 2025 Mo podría empezar a negociar con su próximo club para llegar como agente libre, eso si no llega a un acuerdo con el cuadro de los “Reds” para renovar su contrato, sin embargo, difícilmente podrán igualar una oferta del futbol árabe.

