¿Hola Arabia? Salah deja en el aire su futuro con el Liverpool

Fuertes declaraciones de Mohamed Salah sobre su futuro con el Liverpool. El ariete egipcio termina su contrato con los Reds en julio de 2025 y confesó que no ha recibido ninguna propuesta para renovar su vínculo.

En zona mixta tras la victoria sobre el Southampton (doblete de Salah), el africano no se guardó nada: “Estamos casi en diciembre y todavía no he recibido ninguna oferta para quedarme en el club. Probablemente estoy más fuera que dentro”., comentó.

Dardo a la directiva del Liverpool

Por otro lado, Mohamed reiteró que se quiere quedar en Anfield y mandó un mensaje contundente a la ‘gente de pantalón largo’ para tomar acciones. “Ya saben que llevo muchos años en el club. No hay ningún club como éste. Pero al final no está en mis manos.

Como ya he dicho, estamos en diciembre y todavía no he recibido nada sobre mi futuro. Quiero a los fans. Los fans me quieren a mí. Al final, no está en mis manos ni en las de los fans”., finalizó el ex futbolista de la Roma.

¿Cuánto vale Salah?

Según el portal especializado Transfermarkt, el futbolista de 32 años está valuado en 55 millones de euros, aunque hay una vía para que su fichaje cueste mucho menos que eso. Salah puede escuchar ofertas a partir de enero y llegar como agente libre a cualquier club sin tener que negociar con el Liverpool, a menos que los Reds trabajen en su renovación en las próximas semanas.