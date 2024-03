La afición de Pumas muestra su molestia con Gustavo Lema

Los aficionados de Pumas no entienden el motivo por el que Piero Quispe no ha sumado tantos minutos en el torneo Clausura 2024. El futbolista peruano fue convocado para representar a la selección de su país en la Fecha FIFA. Los fans del Club Universidad Nacional esperan que Gustavo Lema pueda contar más seguido en el campo con Quispe.

El joven peruano ha disputado 9 juegos con Pumas y por ahora no ha convertido ni brindado asistencias. Quispe enfrenta con la Selección de Perú a Nicaragua el próximo viernes 22 de marzo y luego a República Dominicana el martes 26.

Esto se le viene a Pumas

Pumas tendrá un duro encuentro ante Toluca en la próxima fecha. Los Diablos Rojos llegan como favoritos en casa, pues en su Estadio Nemesio Diez son casi imbatibles y han sabido ganar todos sus juegos de local. Solo se recuerda con amargura el duelo de Concachampions en donde cayeron a manos del Herediano de Costa Rica.

Los felinos por su parte no saben lo que es ganar en sus últimos 3 partidos disputados y este torneo no han logrado vencer a su rival en condición de visitante. Pumas logró meter a dos de sus figuras en el once ideal de la fecha 11 en la Liga BBVA MX, ellos son Memo Martínez que viene anotando muchos goles y César Huerta que fue nombrado el MVP de esta jornada por sus tres asistencias en el juego ante los Xolos.

En Pumas comienzan a ver a Lema de reojo

La afición de Pumas empieza a desesperarse con Gustavo Lema. Otra de las malas noticias para Pumas es la perdida de Lisandro Magallán para el duelo ante Toluca, luego de la expulsión que recibió en el duelo ante Tijuana. La buena es que el brasileño Nathan Silva regresa a la zaga del conjunto capitalino. Luego de enfrentar a Toluca, Pumas deberá enfrentar a la máquina de Cruz Azul de Martín Anselmi.

