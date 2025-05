Estos son los momios para campeón del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

La liguilla del Clausura 2025 arranca este miércoles 7 de mayo con los cuartos de final, marcando el inicio de la carrera por el título de la Liga BBVA MX . Con las series definidas —Toluca vs. Monterrey, América vs. Pachuca, Cruz Azul vs. León y Tigres vs. Necaxa—, los momios de las casas de apuestas reflejan el panorama competitivo, con América como máximo favorito para alzar el trofeo y lograr un histórico tetracampeonato.

Te puede interesar: Puebla celebra 81 años de historia y gloria en el futbol mexicano

Las Águilas, con un momio de +275, lideran las preferencias gracias a su dominio reciente y un plantel sólido, a pesar de la amenaza de Pachuca, su rival en cuartos, que históricamente les ha complicado las eliminatorias. En el segundo escalón, Toluca y Cruz Azul empatan con +400. Los Diablos Rojos, líderes de la temporada regular y con la mejor ofensiva, no logran desbancar a América en los pronósticos, mientras que La Máquina, dirigida por Vicente Sánchez, llega motivada tras asegurar su lugar en la final de la Concacaf Champions Cup.

La Mesa Protagonista: ¿América será ELIMINADO por Pachuca en la Liguilla del Clausura 2025?

Los de Monterrey, favoritos en las apuestas

Tigres, con +600, se posiciona como el cuarto favorito. Los felinos, últimos campeones antes de la hegemonía americanista, enfrentan a Necaxa en una serie muy atractiva. Monterrey, con +650, sorprende como quinto candidato, aunque su camino luce complicado al tener que cerrar todas las series como visitante. Pachuca, con +700, se mantiene como una amenaza latente, especialmente tras su victoria sobre América en la fase regular.

León y Necaxa, los menos favorecidos

León, con un pobre registro de un triunfo en sus últimos siete partidos, cae al séptimo lugar con un momio de +1400, reflejando su irregularidad. Necaxa, con +2000, es el menos favorecido, afectado por 27 años sin un título y su etiqueta de “caballo negro”.

La liguilla promete ser un campo de batalla donde los momios pueden cambiar con cada resultado. ¿Cumplirá América con el pronóstico o surgirá un nuevo campeón?

Te puede interesar: ¡Cambios inesperados!: La posible alineación de Cruz Azul para enfrentar al León