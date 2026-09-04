Dónde ver EN VIVO y GRATIS el FC Juárez vs Pachuca, de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX | Presentado por Nissan

Duelo en la Frontera norte del país en donde se enfrentarán este viernes 4 de septiembre los Bravos de Juárez en contra de los Tuzos del Pachuca en el arranque de la Jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX a disputarse en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez y que podrás ver a través de la señal de TV Azteca.

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TV Azteca transmitirá el Bravos de Juárez vs Pachuca

Los Bravos de Juárez buscarán sumar sus primeros puntos del campeonato cuando se enfrenten este viernes al Pachuca que tampoco atraviesa por su mejor momento.

El conjunto fronterizo se mantiene como el único equipo que no ha podido sumar unidades luego de seis partidos, por lo que la victoria este día es de vital importancia en las aspiraciones de los Bravos.

Por su parte, el Pachuca tampoco puede rezagarse en la tabla ya que solo han podido ganar un partido, además de dos empates.

No te pierdas del juego entre Bravos de Juárez en contra del Pachuca este viernes 4 de septiembre a través de la señal de TV Azteca y de forma totalmente gratuita en las plataformas digitales de Azteca Deportes a partir de las 20:50 horas, tiempo del centro de México, con la narración de Carlos Guerrero 'Warrior' y el análisis de David Medrano y Luis Roberto Alves 'Zague'.

Bravos de Juárez vs Pachuca

Hora: 20:50 horas, tiempo del centro de México

Fecha: Viernes 4 de septiembre

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Azteca Deportes y TV Azteca

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