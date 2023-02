Así es la moneda para el volado del Super Bowl LVII

A pocas horas del Super Bowl LVII, la NFL ha revelado la moneda que se va a usar para el volado del juego entre Kansas City y Philadelphia.

Mediante sus redes sociales, la Liga Nacional de Futbol Americano ha publicado dos fotos para dar a conocer ambos lados de la moneda.

The official coin of #SBLVII. pic.twitter.com/BtuE8OfzsC

— NFL (@NFL) February 12, 2023