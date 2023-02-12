Así es la moneda para el volado del Super Bowl LVII

A pocas horas del Super Bowl LVII, la NFL ha revelado la moneda que se va a usar para el volado del juego entre Kansas City y Philadelphia.

Mediante sus redes sociales, la Liga Nacional de Futbol Americano ha publicado dos fotos para dar a conocer ambos lados de la moneda.

De un lado, se encuentran grabados los escudos de los equipos junto con su nombre. En la otra cara, se observa el logo del Super Bowl LVII acompañado de la firma de Roger Goodell, comisionado en jefe de la NFL.

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¿Dónde ver el Super Bowl LVII?

El Super Bowl LVII entre Chiefs e Eagles lo puedes disfrutar mediante la señal de TV Azteca Deportes. En punto de las 17:00 horas, tiempo del Centro de México, sigue la transmisión por Azteca 7, así como en plataformas digitales, sitio y App Oficial de Azteca Deportes.

Con sede en el State Farm Stadium en Arizona, sigue el encuentro acompañado de las mejores voces: Enrique Garay, Inés Sainz, Pablo de Rubens, Joaquín ‘Coach’ Castillo, Lalo Ruiz y Andrea Sola.

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