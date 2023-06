Rayados fija postura sobre posible salida de Funes Mori

Luego de los rumores que colocan a Rogelio Funes Mori fuera de Monterrey para reforzar a Pumas, el presidente deportivo de la escuadra de ‘Rayados’, José Antonio Noriega, ha fijado su postura sobre el delantero, quien es un histórico del cuadro de ‘La Pandilla’ al ser el máximo goleador.

“Hablé con Rogelio, me lo manifestó y es entendible su deseo de seguir en Rayados, no nos sorprende a nadie y no tendría por qué ser de otra manera” dijo el directivo del equipo de Nuevo León.

Y es que anteriormente, se dijo que el ‘Mellizo’ podría ver su salida del equipo para llegar a Pumas, equipo que actualmente tiene como entrenador a Antonio Mohamed, estratega que conoce bien al delantero.

Refuerzos de Rayados para el Apertura 2023

Sobre posibles refuerzos de cara al Torneo Apertura 2023, Monterrey sigue evaluando diversas opciones para encontrar jugadores que puedan encajar de buena forma en el equipo ahora dirigido por Fernando Ortiz tras la salida de Víctor Manuel Vucetich.

“Estamos esperando mínimo una, máximo tres incorporaciones de diferentes tipos, no quiero hablar de ‘bombas’, son de decisiones que encajen en la necesidad del equipo y ojalá sea cuanto antes, quisiéramos que ya estuviera listo, pero no depende de nosotros.

“Las cosas no son fáciles, las negociaciones de este tipo llevan tiempo, somos optimistas, pero no me puedo confiar y echar las campanas al vuelo, lo clásico de una negociación, hay puertas abiertas, estamos hablando de varias negociaciones que tenemos abiertas, unas avanzan más, otras menos, unas dependen de aspectos económicos, otras de aspectos deportivos”, agregó.

En cuanto a la posibilidad económica que tiene el equipo, José Antonio Noriega ha dejado claro que Monterrey tiene un proyecto sólido con un presupuesto fijado para buscar refuerzos.

“Rayados es un club ordenado, tenemos un proyecto muy claro, procesos muy definidos y el presupuesto está dentro de ello”, puntualizó.

