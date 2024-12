Los Rayados de Monterrey buscarán romper una terrible racha en el Apertura 2024

La instancia de semifinales se ha vuelto una pesadilla para los Rayados y tras perder la ida de la llave ante el Atlético de San Luis, ahora el conjunto regiomontano buscará romper una terrible racha que tienen cuando se van en desventaja en el primer partido.

Los dirigidos por Martín Demichelis se llevaron una dolorosa derrota por marcador de 1-2 en su visita al Estadio Alfonso Lastras de este miércoles, por lo que necesitarán ganar por cualquier resultado en la vuelta en casa si quieren pasar a la final de la Liga MX.

Resumen Atlético de San Luis 2-1 Monterrey | Semifinal Ida, Apertura 2024

La maldición que tienen Monterrey en las semifinales de la Liga MX

Sin embargo, la tendencia ha sido muy negativa para el Monterrey cuando pierden la ida de unas ‘semis’ de liga, ya que han quedado eliminados en cuatro de seis eliminatorias de esta instancia que comenzaron con derrota en el primer duelo.

Además en las dos semifinales que lograron remontar, acabaron perdiendo la final por lo que no ha sido un buen augurio para la ‘Pandilla’ empezar con el pie izquierdo la fase previa a disputar el título del futbol mexicano.

Las eliminaciones de Monterrey en las semifinales de la Liga MX

Actualmente los Rayados han encontrado una barrera en esta instancia, debido a que también registran una malaria de caer en las últimas cinco semifinales que han disputado de tres competiciones distintas.

En liga llevan las eliminaciones en el Apertura 2022 (vs Pachuca), Clausura 2023 (vs Tigres) y Clausura 2024 (vs Cruz Azul), además de en las ‘semis’ de la Leagues Cup 2023 (vs Nashville SC) y en la Concacaf Champions Cup 2024 (vs Columbus Crew).

Las ‘malas’ estadísticas de Monterrey cerrando semifinales como locales

A pesar de que el Monterrey cerrará la llave contra el San Luis en el Estadio BBVA, los antecedentes no son muy favorables cuando definen las eliminatorias en casa.

En total, el conjunto regiomontano ha disputado 18 partidos de vuelta de fase final de liga en el ‘Gigante de Acero’, sin embargo apenas han podido ganar seis encuentros por un balance de seis empates y seis derrotas.

𝑬𝒍 𝑶𝒓𝒈𝒖𝒍𝒍𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒊𝒖𝒅𝒂𝒅 ⛰️𝑬𝒍 𝑶𝒓𝒈𝒖𝒍𝒍𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒕𝒆𝒏𝒆𝒄𝒆𝒓 𝒂𝒍 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒆𝒓𝒓𝒆𝒚#MonterreyAnteElMundo 🔵⚪ #TakeItToTheWorld

Mientras que el saldo final de estas 18 series que han culminado como locales han sido de apenas 8 ganadas por 10 perdidas, es decir que no es garantía para ellos estar con el empuje extra de la localía.

Así que este sábado, la escuadra de la ‘Sultana del Norte’ tratará de romper estas tendencias cuando reciba al conjunto potosino en la vuelta de las semifinales del Apertura 2024.