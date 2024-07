Monterrey 0-0 Austin FC EN VIVO dónde ver transmisión online gratis | Fase de Grupos Leagues Cup 2024

Este martes 30 de julio del 2024, arranca la actividad de la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Leagues 2024. Son cinco partidos los que se van a disputar, los cuales son: Atlético de San Luis vs Montréal, Pachuca vs New York Red Bulls, Minnesota United vs Necaxa, Monterrey vs Austin FC y Los Ángeles FC vs Vancouver Whitecaps.

Uno de los juegos llamativos es el de Monterrey vs Austin FC, el encuentro se va a disputar en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. El partido será en el Estadio Q2.

Así llega Rayados y Austin FC

El conjunto de Rayados llega en el cuarto lugar de la Liga BBVA MX, en sus últimos tres partidos mantiene dos victorias y una derrota. Es uno de los equipos de la Liga BBVA MX con más experiencia en el torneo de la Leagues Cup pues se ha enfrentado seis veces contra equipos de la MLS, registrando 4 victorias y 2 derrotas.

Por otra parte, Austin FC, llega en el lugar 10 de la Conferencia Oeste. Se ha enfrentado a 3 equipos de la Liga BBVA MX en la Leagues Cup y registra una victoria y dos derrotas.