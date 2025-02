Monterrey 1-0 Necaxa EN VIVO minuto a minuto | Jornada 5 Clausura 2025 Liga BBVA MX

Este sábado 1 de febrero del 2025, continúa la actividad de la jornada 5 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. Se disputarán cinco encuentros lo cuales son: América vs Juárez, Chivas vs Querétaro, Pachuca vs Atlas, Monterrey vs Necaxa y Toluca vs Tigres.

El conjunto de Monterrey llega ubicado en el lugar 14 de la tabla con tres puntos conseguidos al registrar tres empates y una derrota. Por otra parte, Necaxa se ubica en el octavo lugar con seis puntos al registrar dos victorias y dos derrotas.