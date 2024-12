San Luis vs Monterrey: La razón por la que Estaban Andrada no jugará las semifinales

Las Semifinales del Apertura 2025 del futbol mexicano están a la vuelta de la esquina y la primera de estas que se disputará será la del Atlético San Luis recibiendo a Monterrey en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez. Será de suma importancia que los equipos tengan a sus estrellas para poder ampliar tanto como puedan la ventaja e irse más tranquilos al juego de vuelta.

Sin embargo, en el caso de los de la Sultana del Norte, esto no podrá ser debido a que su portero titular, Esteban Andrada, no estará disponible debido a una lesión de cartílago articular en la rodilla derecha por la que desgraciadamente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Se estima que el portero argentino, ex de Boca Juniors, no regrese en todo el torneo aunque lleguen a la instancia final y tenga que esperar hasta enero para volver a sumar minutos con el club regiomontano.

Christian Martinoli y Zague analizan los Cuartos de Final del Apertura 2024 | Mesa Protagonistas

Te puede interesar: Los narradores para la semifinal de ida San Luis vs Rayados

Atlético San Luis es favorito ante Monterrey por esta razón

El conjunto dirigido por Domènec Torrent llega a esta semifinal con un dato que respalda su confianza y es que de los tres equipos restantes en el Apertura 2024, el Atlético San Luis ha logrado vencerlos a todos en la fase regular. Este logro no es menor, ya que posiciona a los potosinos como un equipo capaz de imponerse a los favoritos en los momentos clave.

San Luis fue el único equipo en derrotar al Cruz Azul durante la temporada regular. Además, se convirtió en el primer conjunto en vencer al América en liga después de que los azulcremas se consagraran como bicampeones, dejando claro que no le teme a los grandes escenarios. Por si fuera poco, también le dio al Monterrey su tercer descalabro de la temporada.

Te puede interesar: San Luis vs Monterrey EN VIVO: Horario y dónde ver por TV Azteca

Este historial reciente convierte al Atlético San Luis en un rival de cuidado para cualquier equipo, y aunque no parta como favorito absoluto, ha demostrado que puede superar las expectativas y mantenerse en la pelea por el título. Para Domènec Torrent y sus jugadores, estas victorias son un claro recordatorio de que no hay imposibles ni favoritos en esta etapa decisiva del torneo.

San Luis vs Monterrey ver EN VIVO por TV Azteca Deportes | semifinal ida Apertura 2024

No te pierdas la ida de las semifinales entre San Luis y Monterrey por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, en punto de las 8:50 PM (tiempo del centro de México), con todo el equipo de Fut Azteca, Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, David Medrano y Omar Villarreal.