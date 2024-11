Los cuatro jugadores que serán titulares en el Honduras vs Selección Mexicana

Este jueves 14 de noviembre del 2024, Javier Aguirre tuvo conferencia de prensa junto a Luis Chávez, previo al partido de ida de Honduras vs Selección Mexicana de la Liga de Naciones de Concacaf, y el entrenador reveló a cuatro jugadores que serán titulares en el encuentro.

El primer jugador que se dio a conocer fue el defensor central, César Montes. El segundo fue Edson Álvarez y el tercero fue Raúl Jiménez.

“El portero no te lo voy a decir, te voy a decir Montes juega seguro, Edson juega seguro y el tercero, a ver no me preguntaste Medrano, Raúl (Jiménez).”

En cuanto dio a conocer los tres jugadores, en la sala dieron por hecho que el cuarto jugador titular es Luis Chávez, lo cual escuchó Aguirre y en broma detalló que él es duda. “Duda Chávez porque su conducta no ha sido…”. El entrenador cambió el tema y terminó con la conferencia de prensa.

La fecha y hora para ver el Honduras vs México

El partido de Honduras vs México será el próximo viernes 15 de noviembre del 2024. El encuentro se va a disputar en el Estadio General Francisco Morazán. El juego comienza en punto de las 20 horas tiempo del centro de México.

El encuentro lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete, la app y sitio web de Azteca Deportes. Tendrás la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y Carlos “Warrior” Guerrero.

