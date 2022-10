Movistar anuncia el patrocinio de la Arena The Place to Play

Movistar, siempre buscando impulsar la conexión entre las personas a través de la tecnología, inicia un camino de patrocinios en uno de los territorios más relevantes hoy día: Los esports y el Gaming. Este gran paso lo hace patrocinando al Gaming Center Arena The Place to Play de Grupo Cinemex, al equipo de esports R7 y, además, lanzando una serie de torneos en linea llamada Movistar Star Cups.

Conoce la nueva Arena The Place to Play de Movistar

Uno de los patrocinios es el de la Arena The Place to Play, el gaming center #1 en México, propiedad de grupo Cinemex, ahora será “Arena The Place to Play Movistar”. Con 18 sucursales a nivel nacional, Arena The Place to Play Movistar es un espacio en el que los usuarios podrán disfrutar el mundo de los videojuegos en otro nivel, incluyendo próximamente, nuevas zonas mobile en 4 sucursales. De igual forma, Movistar patrocinará al equipo de esports Rainbow7, uno de los equipos profesionales más importantes en Latinoamérica y el más grande de México, acompañará a sus distintas escuadras en diferentes participaciones. La escuadra, fundada en 2013, participa en torneos internacionales oficiales

organizados por Riot Games y ha conseguido hasta ahora 13 campeonatos regionales de League of Legends. La marca acompañará al equipo bajo el nombre de “Movistar R7” e impulsará su incursión en el mundo mobile.

Esta industria ha ido tomando importancia, no sólo por su papel en la economía del país, sino también por los beneficios pedagógicos que se le atribuyen, entre ellos su impacto positivo en el desarrollo de las capacidades cerebrales como la memoria, el razonamiento, la percepción sensorial y la capacidad para resolver problemas.

Ante este panorama, Movistar mantiene su compromiso en impulsar todas aquellas actividades que promuevan el mejoramiento de las habilidades digitales de las personas para no dejar a nadie atrás ante la transformación digital que se vive hoy en día, fortaleciendo la inclusión, el desarrollo social y económico.

#MuéveteDeNivel