Movistar R7 se despide del Mid Season Invitational 2023

El quinto día de celebración de la primera fase del torneo internacional de League of Legends, MSI 2023 dejó “un mal sabor de boca” para los amantes de la escena competitiva de nuestra región, luego de que Movistar R7 no pudiese contra el segundo clasificado de LCS tras caer 2-0 ante GG.

Oddie: Nosotros como R7 hemos sido muy sólidos en la temporada

Pese al gran resultado del “Rey del Norte” ante GAM Esports, la organización de esports mexicana no logró complementar un juego como lo finiquitó ante los campeones de Vietnam.

Golden Guardians, quién terminó la temporada regular de la LCS como líder único del torneo norteamericano y posterior subcampeón de la liga no tuvo inconveniente alguno en los dos mapas disputados ante el equipo del arcoíris, finiquitando el primer juego en 25 minutos con una diferencia de 14k de oro, 17 a 3 kills, 8 por 1 torreta.

Te puede interesar: Movistar R7 hace historia en el Mid Season Invitational 2023

En el segundo partido, pese a un arranque más propositivo por parte de Rainbow 7 los latinos no se encontraron en la grieta del invocador y nuevamente fueron dominadas la cinco líneas del mapa por parte de la filial de esports de los Golden State Warriors, equipo profesional de la NBA.

Brasil también se despidió del primer internacional del año

El conjunto representante de la CBLOL de Brasil, Loud tampoco consiguió sacar el resultado positivo para los suyos, con el objetivo de ir al juego de the last chance qualifier a la fase de grupos de MSI, pues enfrente el PSG Talon demostró el nivel de Taiwán en el competitivo de League of Legends. Finalmente PSG sacó la victoria 2-0 y pasó a la siguiente ronda.

Te puede interesar: Nueva recarga llegará a la temporada 3 de Warzone 2.0 y MW II

Resultados de la fase de play ins al día 5

Los clasificados a la Fase de Grupos son Bilibili Gaming y G2 Esports tras ganar en sus dos primeros encuentros.

Equipos que buscan el último boleto a Fase de Grupos: Golden Guardians vs PSG Talon.