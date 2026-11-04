Muere el exjugador y periodista deportivo Carlos Albert a los 83 años

Carlos Albert, exjugador profesional de futbol periodista deportiva con una carrera en los medios de cerca de 40 años, murió este martes 3 de noviembre a los 83 años, reportaron amigos que consechó durante sus años informando el ámbito deportivo.

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Carlos Albert, quien se habría retirado del trabajo periodístico en el 2021, jugó como defensa central, destacándose en su posición con el cuadro de Rayos del Necaxa en exactamente una década, jugando de 1961 a 1971, periodo en el que también fue constantemente llamado a Selección Mexicana.

Albert, luego de su trayectoria en las canchas, hizo un ingreso a los medios de comunicación en donde fue crítico y poseía un estilo que le dio identificación entre la audiencia, por las diferentes cadenas en las que laboró.

Albert, tenía en ese ámbito una escuela, y es que su padre, también llamado Carlos Albert, trabajó en la radio y la televisión informando de la fuente deportiva, aunque se recuerda que fue especialista en los toros y en el deporte.