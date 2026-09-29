ÚLTIMA HORA: Muere futbolista en ataque armado; apenas tenía 20 años

El futbol se encuentra de luto. El joven futbolista Jeremy Ormaza Villamar, de tan solo 20 años y con pasado en las divisiones inferiores de la selección ecuatoriana, fue brutalmente asesinado en un ataque armado perpetrado en el cantón Salinas, ubicado en la provincia costera de Santa Elena, Ecuador.

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De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades y los primeros testimonios, el trágico suceso se desencadenó cuando el joven deportista se encontraba al interior de un ‘antro’ de la localidad. Tras salir del establecimiento de entretenimiento, Ormaza fue interceptado por sujetos armados que abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones antes de huir con rumbo desconocido.

El jugador recibió múltiples impactos de bala que le provocaron la muerte de manera instantánea, dejando consternados a familiares, amigos y a toda la comunidad deportiva que vio crecer su talento sobre los terrenos de juego.

Las autoridades trabajan a marchas forzadas para esclarecer las circunstancias exactas del crimen, trazar las rutas de escape de los agresores y determinar el móvil detrás de este atentado que enluta al deporte ecuatoriano.

|vistazo.com/

Futbolistas asesinados en Ecuador durante los últimos meses

La crisis de inseguridad en Ecuador ha cobrado la vida de varios futbolistas en distintos puntos del país en los últimos trece meses.

La espiral de violencia se intensificó en septiembre de 2025, un mes especialmente trágico para el balompié nacional. A mediados de ese mes, Maicol Valencia y Leandro Yépez, jugadores del Exapromo Costa, perdieron la vida durante un ataque armado perpetrado en un hostal de Manta. Días después, el exseleccionado nacional Jonathan González fue asesinado en Esmeraldas.

La violencia continuó en los meses siguientes con el fallecimiento de Miguel Nazareno, jugador de Independiente Juniors, confirmado por la institución en noviembre de 2025, y el homicidio de Mario Pineida, defensa de Barcelona SC, ocurrido en diciembre de ese mismo año en Guayaquil.

Lamentablemente, esta crisis se ha extendido a periodos recientes, sumando el caso de Harvin Medranda Aguas, quien falleció en Esmeraldas en agosto de 2026.

Posibles causa de los asesinatos de los futbolistas en Ecuador

La trágica ola de crímenes y atentados contra futbolistas en Ecuador responde a una profunda crisis de seguridad estructural que atraviesa el país, donde el deporte profesional se ha visto gravemente permeado por el crimen organizado.

Las principales causas detrás de estos homicidios y ataques armados son: