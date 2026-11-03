Jesús de Miguel muere tras recibir rodillazo en el pecho en partido CD Tenerife vs Andorra

El futbol español recibió una noticia que ningún marcador puede explicar. Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, murió este martes a los 30 años, después de sufrir un grave choque con el guardameta del FC Andorra, Jesús Owono, durante un partido de LaLiga 2. El club canario confirmó el fallecimiento a las 8:00 horas locales, luego de que el atacante permaneciera ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

El impacto con Owono le provocó un paro cardiorrespiratorio. El accidente ocurrió en los últimos instantes del encuentro disputado el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López. En la disputa por un balón dividido, Owono salió de su área para intentar despejarlo y terminó impactando con la rodilla en el pecho de De Miguel. El delantero cayó al césped y necesitó atención médica inmediata. Los servicios sanitarios realizaron maniobras de reanimación antes de trasladarlo en ambulancia al hospital.

El partido quedó suspendido definitivamente en el minuto 108. El guardameta recibió tarjeta roja por la acción. Horas después, el Tenerife informó que su futbolista había sufrido un empeoramiento neurológico.

"No hay palabras de consuelo", escribió el club en su despedida, en la que también pidió respeto para la familia y los seres queridos del jugador. La Real Federación Española de Futbol y distintos equipos del país se sumaron a las condolencias.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

Jesús de Miguel: una carrera construida desde abajo

Jesús de Miguel Alameda, conocido también como Demi, nació en Madrid el 21 de septiembre de 1996. Era delantero, zurdo y medía 1.90 metros. Su camino hacia el futbol profesional no estuvo marcado por el atajo de la fama ni por una irrupción temprana en la élite. Lo construyó desde las categorías inferiores, con goles y ascensos como estaciones de una carrera paciente.

Se formó en el Leganés y pasó por equipos como Internacional de Madrid, Fuenlabrada, Unión Adarve y Navalcarnero. En la temporada 2018-19 participó con el Fuenlabrada en el ascenso a Segunda División. En Unionistas de Salamanca encontró continuidad y firmó 12 goles en la campaña 2021-22.

Su etapa más productiva llegó con el Castellón. En tres temporadas anotó 25 goles y fue parte del equipo que consiguió subir a la categoría de plata del futbol español.

En julio de 2025 llegó al conjunto canario. En su primera temporada contribuyó al ascenso del Tenerife a Segunda División y se convirtió en una pieza importante del equipo.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

De Miguel había conseguido cuatro ascensos a lo largo de su trayectoria.

Jesús de Miguel: ¿qué le pasó al jugador?

El lunes salió a disputar un balón. La jugada terminó en una emergencia médica, el partido se detuvo y el futbol español quedó pendiente de su evolución. Este martes, el Tenerife comunicó su muerte.

Jesús de Miguel tenía 30 años. Su carrera todavía tenía capítulos por escribir.

¿Jesús de Miguel tenía hijos?

El futbolista de CD Tenerife tenía una hija llamada Carla de Miguel Fernández, que nació en junio de 2025. Al momento del fallecimiento de Jesús de Miguel, su hija tenía aproximadamente un año.