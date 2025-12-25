Murió un deportista mexicano que siempre dejó en alto al país en los olímpicos

Durante estas fechas decembrinas, el deporte mexicano se encuentra de luto luego de confirmarse el fallecimiento de Juan Carlos Cabrera, atleta olímpico y referente del remo nacional . La noticia fue notificada por la Federación Mexicana de Remo y, según reportes, su partida habría sido producto de un derrame cerebral. Sin embargo, esta información aún no fue confirmada oficialmente.

Cabrera fue uno de los mayores exponentes del remo en México durante la última década. Representó al país durante los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde compitió en la prueba de single scull. En aquella ocasión, el deportista culminó en la octava posición mundial, uno de los mayores logros históricos para el remo mexicano en justas olímpicas. De esta manera, se consolidó como un ejemplo de constancia y disciplina dentro del remo.

Juan Carlos Cabrera perdió la vida a sus 34 años|Crédito: Redes sociales

La extensa carrera de Juan Cabrera

El amor de Cabrera por el remo comenzó en el año 2009, luego de haber probado suerte en el futbol americano. Ese mismo año inició con el recorrido que lo llevaría a posiciones de privilegio en el ámbito internacional. Ya en 2012, Juan se convirtió en el primer mexicano campeón mundial en remo bajo techo, marcando un antes y un después para la disciplina en el país.

También sumó participaciones clave como su destacado papel en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y en el Mundial Sub 23 de Lituania ese mismo año. En la Regata Henley Canadian logró medallas de plata en las categorías 2X y 4X. Como si fuese poco, en 2013 obtuvo la medalla de plata en el Mundial de Remo bajo techo y el bronce en la categoría abierta Sub 23.

Tras brillar en los Juegos de Río, su palmarés siguió creciendo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz 2014 y Barranquilla 2018, y con el subcampeonato alcanzado en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Juan Cabrera y su vida fuera del remo profesional

A pesar de destacarse internacionalmente en el remo, Cabrera volcaba su tiempo libre en aprender. Realizó estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sin lugar a dudas, su historia de vida inspiró a nuevas generaciones y su partida dejará un hueco en el deporte difícil de olvidar.