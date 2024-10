Muere Liam Payne: Esta fue su última publicación en Instagram del ex One Direction

Muere Liam Payne. Esta fue la última publicación de Liam Payne en su cuenta oficial de Instagram. Fue publicada el 29 de Mayo de 2024

En la publicación original se puede leer una descripción con las siguientes palabras:

Descansa en paz Morgan Spurlock, fue un placer trabajar contigo ❤️ Liam Payne

¿Quién era Morgan Spurlock?

Morgan Spurlock fue un documentalista, director de cine, productor de televisión y guionista estadounidense.

Poco antes de su trágico fallecimiento, Liam Payne compartió una foto en su cuenta de Instagram donde aparecía junto a los demás miembros de One Direction. En la descripción de esta publicación, Liam se despidió de Morgan Spurlock, el documentalista conocido por “Super Size Me”, quien había fallecido recientemente.

Spurlock fue una voz crítica de la industria de la comida rápida y sus prácticas poco saludables.

Morgan Spurlock también fue el productor ejecutivo y estrella de la serie de televisión “30 Days”, en la que se adentraba en diferentes situaciones y estilos de vida durante un mes. También dirigió otros documentales como “Where in the World Is Osama bin Laden?”.

¿Qué pasó con Morgan Spurlock?

Lamentablemente, Morgan Spurlock falleció el 24 de mayo de 2024 a los 53 años debido a complicaciones de un cáncer. Su legado como documentalista y activista social perdurará, inspirando a futuras generaciones de cineastas y defensores de la salud.