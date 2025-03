El Cruz Azul está de luto: Fallece histórico jugador de la Máquina Celeste

El conjunto de Cruz Azul está de luto luego de que un futbolista histórico falleció en las primeras horas del viernes 7 de marzo del 2025. Se trata del exjugador Omar Mendiburu el cual perdió la vida en la Ciudad de México a la edad de 64 años.

Un delantero muy competitivo e histórico que terminó siendo bicampeón de la Liga MX con La Máquina en las temporadas 78-79 y 79-80.

La familia azul de #soyceleste lamentamos el sensible fallecimiento de Omar Mendiburu Cruz ex futbolista bicampeón con #CruzAzul milito en #puebla coyotes #neza y los #tigres en la década de los 80s y compañero de este canal. @soycelestemx pic.twitter.com/1Sg1uVLQeK — SOY CELESTE (@soycelestemx) March 7, 2025

El ex delantero perdió la vida en las primeras horas del viernes, luego de tener varios problemas de salud en los últimos meses. La noticia de su fallecimiento se dio a conocer a través de las redes sociales por los familiares y colegas del ex jugador. Omar Mendiburu falleció a los 64 años de edad.

Urgente , necesitamos donadores para Omar Mendiburu Cruz . Ex futbolista de #Cruzazul quien requiere 2 donadores en EL HOSPITAL GENERAL de la #CDMX . Comparto la información por favor si alguien puede contácteme y le doy mas detalles. pic.twitter.com/hqcfT1tBlL — 𝕏 El Rod ☀️🚂⚽𝕏 (@Rod_lopez) November 10, 2024

Por el momento, no se han aclarado las causas del deceso del ex futbolista, pero desde hace varios meses habían dado a conocer que se encontraba en graves problemas de salud pues en noviembre del 2024 se dio a conocer que sus familiares y ex futbolistas buscaban donadores de sangre, al estar internado en un hospital de la Ciudad de México.

Omar Mendiburu jugó con el Cruz Azul, Coyotes Neza, Oaxtepec, Tigres, Puebla y Tampico-Madero, además de formar parte de la Selección Mexicana.

Tras su retiro de las canchas el ex atacante tuvo una breve carrera como entrenador en Tercera y Segunda División sin éxito alguno.