Muere maratonista de París 2024 tras ataque de su pareja

La atleta de Uganda, Rebecca Cheptegei, ha fallecido en un hospital de Kenia luego de que su pareja la rociara con gasolina y le prendiera fuego.

Participante en el maratón de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde quedó en el la cuadragésima cuarta posición, la atleta de 33 años de edad no sobrevivió al ataque de su novio.

“Desafortunadamente, la perdimos después de que todos sus órganos fallaran la pasada noche”, afirmó el doctor Owen Menach, director interino del Hospital Universitario y de Referencia Moi de Eldoret de Kenia.

Por su parte, la Federación de Atletismo de Uganda también dio a conocer la noticia mediante sus canales oficiales.

BREAKING NEWS💔💔We are deeply saddened to announce the passing of our athlete, Rebecca Cheptegei early this morning who tragically fell victim to domestic violence. As a federation, we condemn such acts and call for justice. May her soul rest In Peace. pic.twitter.com/ZdxmZ3wDuE

Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de nuestra atleta, Rebecca Cheptegei, esta mañana temprano, quien trágicamente fue víctima de violencia doméstica. Como federación, condenamos tales actos y pedimos justicia. Que su alma descanse en paz”, se lee en el comunicado publicado por la UAF.

Los hechos habrían ocurrido el pasado domingo al oeste de Kenia. Rebecca Cheptegei fue trasladada a un hospital de manera urgente con quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo.

Dickson Ndiema Marangach, el agresor de la atleta, también presentó quemaduras en el 30 por ciento de su cuerpo y se encuentra hospitalizado.

Cheptegei falleció después de que el Gobierno de Kenia anunciara este miércoles planes para poder trasladar a la atleta a Nairobi con el fin de que recibiera tratamiento médico especializado dado su estado crítico.

“We are shocked and deeply saddened to learn about Rebecca Cheptegei’s death following the horrible attack against her. Rebecca’s participation in the #Paris2024 women’s marathon was a source of inspiration, pride and joy. Our hearts and thoughts go out to her family, in… pic.twitter.com/x68WQJgvgA

— IOC MEDIA (@iocmedia) September 5, 2024