ÚLTIMA HORA: Muere jugador de futbol americano de 21 años tras sufrir una grave lesión en pleno partido

El futbol americano universitario de Estados Unidos está de luto. Tyler Ulrich, jugador de 21 años de Southern Nazarene University, falleció este jueves 15 de octubre, menos de una semana después de sufrir una grave lesión durante el partido contra Ouachita Baptist, que obligó a detener las acciones durante 45 minutos mientras recibía atención médica.

Ulrich, estudiante de segundo año y jugador de los Crimson Storm en la División II de la NCAA, permaneció en estado crítico después del incidente. De acuerdo con información difundida por el Fort Worth Star-Telegram, el personal médico tuvo que intervenir sobre el terreno de juego ante la gravedad de su condición.

Su padre, Mark Ulrich, reveló que el joven había sufrido una lesión en la cabeza. Horas antes de confirmarse su fallecimiento, publicó un mensaje en Facebook en el que pidió un milagro para salvar la vida de su hijo.

La familia confirmó posteriormente que Tyler murió a las 11:13 de la mañana del jueves.

“Nuestra familia se siente verdaderamente bendecida por todo el amor y las oraciones recibidas por nuestro pequeño Tyler, y estamos profundamente agradecidos”, escribió su padre antes de comunicar la noticia.

Southern Nazarene también expresó sus condolencias mediante un comunicado.

It is with heavy hearts that we share the loss of our SNU football player, Tyler Ulrich. This loss is deeply felt across our campus. Our hearts are with his family, friends, teammates, and everyone who knew him. We ask that you join us in lifting them up in prayer. https://t.co/aS5ddnItA3 — SNU Athletics (@SNUAthletics) October 15, 2026

“Esta pérdida se siente profundamente en todo nuestro campus. Nuestros corazones están con su familia, amigos, compañeros de equipo y todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo”, señaló la institución.

Ulrich había participado en los seis encuentros de Southern Nazarene durante la temporada 2026 y acumulaba 39 tacleadas, la tercera mayor cantidad del equipo. Los Crimson Storm registraban una marca de una victoria y cinco derrotas antes de su siguiente compromiso programado contra Southwestern Oklahoma State.

La comunidad también respondió con apoyo económico. Una campaña de GoFundMe organizada para ayudar a la familia había reunido cerca de 14,000 dólares hasta la tarde del jueves.

Últimas muertes de jugadores de futbol americano en preparatorias y universidades de Estados Unidos

El fallecimiento de Tyler Ulrich se suma a una serie de tragedias registradas durante 2026 en el futbol americano estudiantil de Estados Unidos. En menos de dos meses, otros dos jóvenes perdieron la vida después de sufrir emergencias médicas o lesiones durante partidos.

El 13 de septiembre murió Davion Fewell, jugador del equipo de preparatoria Page High School, en Greensboro, Carolina del Norte. El adolescente había sufrido una lesión tres días antes, durante un encuentro contra Grimsley High School. Fue trasladado a un hospital, pero no logró recuperarse. Las autoridades iniciaron una investigación sobre las circunstancias del incidente.

Semanas antes, el 29 de agosto, MicahJo Barnett, corredor de 20 años de William Jewell College, falleció después de sufrir una emergencia médica durante el primer cuarto del partido contra Fort Lewis College, poco después de conseguir un touchdown. El encuentro fue cancelado y la institución no reveló la causa exacta de su muerte.

