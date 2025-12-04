Jordi Alba multado en MLS: presión máxima antes de la final

Inter Miami se juega la temporada este sábado en la MLS Cup, pero el ambiente no es del todo tranquilo. La liga confirmó una multa MLS contra Jordi Alba por una agresión con la mano en la cara y cuello de un rival durante la final de la Conferencia Este ante New York City FC. Aunque el castigo no incluye suspensión, la sanción llega en un momento de máxima presión deportiva y económica para la franquicia de Florida.

Según el comunicado oficial, Alba violó el reglamento disciplinario en el minuto 22 del encuentro del 29 de noviembre. El Comité Disciplinario revisó la jugada y concluyó que correspondía una sanción económica, aunque—como ocurre habitualmente en la MLS—no reveló el monto específico. En la liga, las multas por acciones de esta naturaleza suelen ir desde los 2.000 hasta los 7.500 dólares, dependiendo del historial del jugador y la gravedad de la acción.

Jordi Alba evita suspensión y podrá jugar la MLS Cup

Pese a la polémica, Inter Miami respira aliviado: Jordi Alba podrá disputar la final ante los Vancouver Whitecaps. Para Gerardo Martino, esto es clave. El técnico argentino sabe que, más allá de su experiencia europea, Alba es esencial tanto para generar ataque desde la banda como para sostener la línea defensiva.

Una suspensión no solo habría afectado lo deportivo, sino también lo económico. La MLS Cup es uno de los eventos con mayor exposición televisiva de la liga y la presencia de figuras como Lionel Messi, Luis Suárez y Jordi Alba elevan el valor comercial de la final, los ratings y hasta los patrocinios vinculados al club.

Una multa más en una temporada intensa para Inter Miami

Esta sanción representa otro recordatorio del estilo intenso de Jordi Alba, quien ya había sido revisado por acciones polémicas durante 2025 aunque sin recibir suspensiones. Para Inter Miami, el mensaje es claro: cualquier incidente puede tener impacto financiero, mediático y hasta reputacional en una franquicia que vive bajo el reflector mundial desde la llegada de Messi.

Con la final a la vuelta de la esquina, la multa MLS funciona como un toque de atención, pero no altera el plan deportivo. El español estará en la cancha buscando el segundo título para un Inter Miami que quiere cerrar el año como campeón y económicamente fortalecido.