Este jueves se llevó a cabo el sorteo para el Mundial de Clubes 2025, a jugarse en los Estados Unidos entre el 15 de junio y 13 de julio con 32 equipos participantes, dos de ellos mexicanos. La ceremonia se llevó a cabo en Miami y tanto León como Pachuca ya conocen a los rivales que enfrentarán el próximo año en uno de los certámenes más anticipados de la última época.

Como equipo anfitrión, el Inter Miami de Lionel Messi disputará el duelo inaugural frente al Al Ahly, los de la Florida llegarán a dicho compromiso ya con Javier Mascherano como su técnico en sustitución de Gerardo ‘Tata’ Martino, la escuadra quedó a deber después de una rápida eliminación en los playoffs de la MLS.

Por su parte, el Pachuca de Guillermo Almada tendrá la oportunidad de medirse cara a cara con el Real Madrid, mientras el León intentará vencer al Chelsea. En el pasado varios clubes mexicanos han demostrado que pueden pelear con los grandes de Europa, ahora que el formato ha cambiado, quizá se midan a más de un cuadro del Viejo Continente.

Es importante mencionar que dos equipos de la misma confederación, a excepción de la UEFA, no pueden formar parte del mismo sector. Hay cuatro grupos que cuentan con un par de representantes europeos.

Los grupos del Mundial de Clubes 2025

- Grupo A: Palmeiras, Porto, Al Ahly e Inter Miami

- Grupo B: París Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo y Seattle Sounders

- Grupo C: Bayern Múnich, Auckland City, Boca Juniors y Benfica

- Grupo D: Flamengo, Espérance Sportive de Tunis, Chelsea y León

- Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD y Mamelodi Sundowns FC

- Grupo G: Manchester City, Wydad AC, Al Ain FC y Juventus

- Grupo H: Real Madrid, Al Hilal, Pachuca y FC Salzburg

Los partidos más atractivos del Mundial de Clubes 2025

- PSG vs Atlético de Madrid

- Flamengo vs Chelsea

- River Plate vs Inter Milán

- Manchester City vs Juventus

- Bayern Múnich vs Boca Juniors

- Inter Miami vs Porto

- León vs Chelsea

- Real Madrid vs Al Hilal

- Pachuca vs Real Madrid

