Las mejores participaciones de México en el Mundial Femenil Sub-20

La Selección Mexicana Femenil Sub-20 se encuentra en Colombia en estos momentos, donde disputa la Copa del Mundo de la categoría.

En su debut en el certamen igualaron por marcador de 2-2; después enfrentarán a Australia y Colombia para sellar la fase de grupos y esperar a que clasifiquen a la siguiente ronda.

¿Cómo le va a México en el Mundial Femenil Sub-20?

Pero históricamente esta categoría de México no ha tenido las mejores participaciones mundialistas. Su debut en el torneo fue en Canadá 2002, pero no avanzaron de la primera fase. Dos años más tardes no clasificaron al torneo y en 2006 y 2008 tampoco avanzaron de grupos.

Fue hasta Alemania 2010 cuando cambió la situación, pues clasificaron a cuartos de final, hito que alcanzaron durante dos torneos consecutivos. En Canadá 2014 de nueva cuenta se quedaron en la primera fase. En 2016 igualmente avanzaron a cuartos para que en 2018 de nueva cuenta no clasificaran a la siguiente instancia.

En la última edición, en Costa Rica 2022, Ana Galindo tuvo que tomar riendas del equipo como interina y asumió el cargo a sólo días del Mundial. Estuvieron en el Grupo B, en el que terminaron en la segunda posición con una victoria y dos empates. En cuartos de final se midieron a España y cayeron por la mínima y se despidieron del certamen.

En resumen, la Selección Mexicana Femenil Sub-20 sólo no ha clasificado una vez desde su primera participación y lo más lejos que han llegado es a cuartos de final.

El calendario de México Femenil Sub-20 en el Mundial

Su primer partido mundialista fue ante Camerún, encuentro en el que las dirigidas por Galindo iban ganando 2-0 en la primera mitad, pero del 52' al 85' Naomi Eto igualó condiciones para que repartieran unidades.

El próximo tres de septiembre se medirán ante Australia y para cerrar esta primera instancia se enfrentarán a Colombia, las actuales subcampeonas del mundo el próximo seis de septiembre.