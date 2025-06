Fue al mundial como suplente, se comparó con Messi y hoy Aguirre lo llevará a la Copa Oro 2025

Cada vez falta menos para el inicio de la Copa Oro 2025, donde México es el favorito según las casas de apuestas . Javier Aguirre ya tiene a sus guerreros los cuales buscarán defender el título del 2023 y lo cierto es que a pesar de las dudas, el entrenador le dio la confianza a Guillermo Ochoa, portero de 39 años de edad, aunque todo indicaría que no será titular. De todas formas, ‘Memo’ sumará un torneo más con la Selección Mexicana, luego de disputar 5 Mundiales, siendo suplente en los primeros dos de ellos (2006 y 2010).

Si bien Ochoa no forma parte de la posible alineación de México para la Copa Oro 2025 como titular, será un gran referente dentro del vestuario, pues su basta experiencia lo llevó a compararse con el mismísimo Lionel Messi. Hace un año atrás, ‘Memo’ reveló sus sensaciones de haber jugado varios Mundiales con México: “Sí, he jugado cinco Mundiales y un Mundial es algo muy especial, es una sensación especial, algo importante para un jugador. No todo el mundo llega a jugar cinco Mundiales, ni nadie ha estado en seis”. Claro, el argentino también ostenta 5 participaciones.

Guillermo Ochoa Ochoa se comparó con Messi y jugará la Copa Oro 2025 con México.

Y luego agregó: “Jugar un sexto Mundial, en México, sería muy especial para mí, para el fútbol mexicano, pasaría a la historia del fútbol y ahora, a estas alturas, solo lo podemos hacer tres jugadores: Ronaldo, Messi y yo. No es fácil como portero. Ellos marcan muchos goles, es más fácil marcar goles que defender. Quiero estar en el Mundial. Veremos si puedo hacerlo, sé que estoy al final de mi carrera, no es fácil, hay más lesiones, más dolor, es normal, así es la vida. A ver si lo consigo”, decía en una entrevista con Flashscore.

¿Cuándo fue el último partido de Guillermo Ochoa con México, quien estará en la Copa Oro 2025?

Resulta que Guillermo Ochoa quedó fuera de los dos últimos torneos oficiales de la Selección Mexicana, por decisión de Jaime Lozano, quien decidió no llevarlo a la Copa América donde México se quedó en fase de grupos. Y por otro lado, Javier Aguirre lo dejó fuera de la convocatoria del Final Four de la Nations League. Su último partido con la selección fue el 16 de noviembre del 2024 en la derrota por 2-0 ante Honduras para clasificar a la fase final del Final Four. Ahora tendrá una oportunidad en la Copa Oro 2025.