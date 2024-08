Nacho Ambriz admite fortuna tras conseguir su boleto a los 16avos de la Leagues Cup

Los Guerreros de Santos Laguna vencieron en tanda de penales al Atlanta United cinco a tres tras haber empatado en el tiempo regular a cero goles; con la unidad extra y los puntos de desempate de la Leagues Cup lograron colocarse en el segundo puesto de su sector y de esa manera avanzar a los 16avos de final.

Los de la Comarca lograron superar la fase de grupos a pesar de no haber logrado marcar ningún gol en la primera fase de la Leagues Cup, tras haber perdido con el DC United 3-0 y empatar 0-0 contra el Atlanta United.

“Creo que es un partido muy trabado, los dos equipos trataron de poner su estilo, también se volvió de ida y vuelta, con algunas acciones de gol de ambos, tácticamente, creo que los dos equipos fueron modificando, en el segundo tiempo, nosotros mejoramos un poco más, las transiciones de ellos eran peligrosas, creo que a las aficiones les gusta que metan goles, fue un buen partido de ambos equipos, hoy tuvimos la fortuna de los penales, nos venía bien, llevamos bastantes derrotas, ha sido un poco complicado”, comentó Nacho Ambriz tras lograr su pase a la ronda de 16avos de final con los Guerreros de Santos Laguna.

¿Qué opina Nacho Ambriz de la Leagues Cup?

El entrenador mexicano Nacho Ambriz es uno de los más experimentados en la Liga BBVA MX por su paso por distintas instituciones, además de su trayectoria como auxiliar técnico de Javier “Vasco” Aguirre en el futbol europeo.

“Yo creo que al final se va a ir mejorando cada torneo, lo único que yo he comentado es que si tú eres primer lugar del grupo que no viajaras, que te quedaras en la sede donde estabas jugando y que el segundo fuera donde tú estabas, me pasó con Toluca, me tocó viajar constantemente y creas un desgaste, ellos no lo tienen porque se quedan en casa. Les saco mucho provecho porque México ya no juega Libertadores, ya no juega Sudamericana, yo creo que este torneo poco a poco tiene que ir creciendo, la liga mexicana ponerle más seriedad de lo que estamos buscando, la MLS ha ido creciendo. Cada vez mejores jugadores, los equipos son más competitivos”, añadió Ambriz sobre su opinión de la Leagues Cup y el formato que tiene.

