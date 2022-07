“No son máquinas": Nacho Ambriz explica ausencia de Leo Fernández

El Toluca de Nacho Ambriz apenas rescató un empate cardíaco ante Juárez, aun así no fue el resultado que los Diablos deseaban para seguir en la parte alta de la tabla de la Liga BBVA MX.

El Director Técnico del equipo, Ignacio Ambriz, aseguró que la exigencia que vive el conjunto choricero es máxima.

Nacho Ambriz entiende y acepta la exigencia en el Toluca

“El futbol es así, el torneo anterior sufrimos demasiado, fuimos los más goleados, no se salvó nadie. Confiaron en mi trabajo y la exigencia siempre la vamos a tener. Hace 11 años que no es campeón, eso aumenta la exigencia y lo entiendo”, dijo Nacho Ambriz en conferencia de prensa.

Ante el resultado en la frontera, Ambriz fue cuestionado por la ausencia de Leo Fernández, quien había sido uno de los jugadores más destacados en los últimos partidos antes de su lesión. Sin embargo, el timonel escarlata aseguró que todavía no estaba bien para disputar el duelo y que estará bien para jugar ante Puebla el siguiente martes.

“Leo (Fernández) tenía una molestia en los isquiotibiales, preferí no arriesgarlo en este partido y jugará el otro. También tengo que cuidar su salud”, agregó Nacho. “No son máquinas mis jugadores, son seres humanos, leo está un poco molesto, Baeza también estaba un poco molesto. Hoy tuvimos que modificar ciertas cosas”.













Ahora Toluca tendrá una nueva fecha doble, el duelo ante La Franja de la jornada 16 se adelantó y el domingo tendrá actividad ante Tijuana. Esa situación ha hecho que el cuerpo técnico de los Diablos tome las medidas necesarias.

“El equipo sigue sumando puntos, eso nos sigue acomodando en la zona alta. Hay que descansar muy bien, tenemos martes y domingo en casa, serán dos partidos muy exigidos”, dijo el técnico.

Hernán Cristante asegura que el futbol no fue justo

Por su parte, Hernán Cristante, entrenador de los Bravos de Juárez, salió resignado debido a que está seguro de que sus dirigidos pudieron haber sacado la victoria en casa.

“El equipo fue agresivo, insistió por un lado y el otro, con muchas variantes, no hay nada que objetar. Hoy el futbol no fue justo con los chicos. Hubo un momento de distracción, no hubo una buena comunicación, faltó picardía”, dijo el entrenador argentino.

