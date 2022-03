“No pensé que me fuera a costar tanto": Nacho Ambriz tras otra derrota del Toluca

El Pachuca goleó este domingo a domicilio por 0-3 a Toluca para subir al primer lugar de la clasificación de la Liga MX y propinar a los Choriceros su tercera caída de manera consecutiva en casa, en el Estadio Nemesio Díez, lo que ha comenzado a preocupar en el club, incluyendo al entrenador Ignacio Ambriz, quien ha asumido en conferencia prensa su responsabilidad por estos resultados.

Los equipos mexicanos tienen que ver con respeto a la MLS | El Dictado

“Es difícil hacer un análisis, el responsable y el que se está equivocando soy yo, el equipo no transmitió nada, quisimos reaccionar pero solo fueron 10 minutos. No estamos finos en nada ni para defender ni para atacar. No me gusta echarle la culpa a nadie. Si alguien se equivoca soy yo y nada. Cuando te ganan 3-0, y perdiendo tres partidos en casa, no hay más qué decir que las cosas no se están haciendo bien”

Te puede interesar: “La gente nos da un mensaje”, dice Juan Reynoso tras pobre entrada

Ambriz, quien regreso al futbol mexicano tras su paso por el futbol español, en donde dirigió al Huesca, admitió además que su adaptación al club ha sido complicada, e insisti´ó en que el mayor responsable por el desempeño de sus pupilos es él.

“Hay que aceptar las críticas como vienen y poner el pecho porque el único responsable soy yo. No pensé que me fuera a costar tanto, pero el equipo no está bien. Es más fácil que me metan cinco a que yo pueda empatar, y no le quitamos mérito a Pachuca”.

Los próximos partidos del Toluca

Los Diablos han ganado solo uno de sus últimos cinco partidos en liga. Esto ha enviado al club a la ´septima posición de la tabla, algo que parece extraño después del prometedor inicio de torneo que tuvo, en donde en las primeras cuatro fechas se alzó con tres victorias.

Te puede interesar: Rayados hizo bien las cosas pero no están enrachados: Miguel Herrera

Se avecinan dos partidos muy difíciles para el conjunto Escarlata. Visita al América en el Estadio Azteca antes de la fecha FIFA, y tras el parón recibirá al Puebla, uno de los mejores equipos del certamen.