Ignacio Ambriz confiesa que las charlas con la FMF lo ilusionaron

La Selección Mexicana vivirá una nueva etapa de cara a la Copa del Mundo de 2026 con Javier Aguirre como Director Técnico y Rafael Márquez como su auxiliar y el entrenador en el proceso rumbo a la justa mundialista del 2030. Esta decisión se tomó después de la participación del combinado mexicano en la Copa América donde se quedó en fase de grupos con sólo un triunfo y un gol en tres partidos.

Antes del nuevo proceso con Aguirre y Márquez hubo dos procesos (Diego Cocca y Jaime Lozano) en los que el nombre de Ignacio Ambriz siempre sonó como candidato; sin embargo, a pesar de que hubo charlas entre los directivos de la FMF y el estratega mexicano no se dio la oportunidad, algo que había ilusionado a Nacho Ambriz de cara a vivir una oportunidad como técnico de la Selección Nacional.

“Todos tenemos la ilusión de dirigir un mundial, por eso te metes de entrenador, hace rato una entrevista que oigo a Guardiola y le preguntaban de México y él decía pues sí, a lo mejor más adelante me gustaría dirigir una selección, me gustaría dirigir en un mundial y mira quién te lo está diciendo un tipo que es uno de los mejores del mundo, que sí levanta la mano y dice yo quiero esa selección seguro se la van a dar, antes tiene un sueño, yo también tengo un sueño, en su momento yo tuve conversaciones con la federación, se manejó mucho mi nombre, pero ahora no se ha dado nada de eso, hay que volver a trabajar, a que tu equipo ande bien, jugar liguilla, estar en finales, ganar títulos que tú sabes que eso ayuda a que el día de mañana está cerca para ser el entrenador de la selección, hoy por hoy mi sueño sigue estando, pero bueno como dices bien tendré que esperar el día de mañana nunca se sabe, si es hoy o mañana, o no sé a lo mejor será hasta en otro lado, nunca sabes, lo único que me queda es apoyar, apoyar a este cuerpo técnico y por supuesto que les vaya muy bien”, mencionó Ignacio Ambriz en entrevista para Azteca Deportes.

Por otro lado, Ignacio Ambriz aprovechó para hablar sobre los últimos años de la Selección Mexicana, donde las cosas no han salido como se esperaban y mencionó que aunque no puede opinar mucho al ver todo desde afuera, sí hay cosas que le molestan y otras que le llaman la atención a nivel selección.





“Yo creo que sería un poco una falta de respeto cuando no estás viviendo adentro que realmente está pasando, que si el proyecto no se llevó a cabo como ellos pretendían, que si Jaime se quedaba hasta el final para el proceso mundialista, hoy queda fuera, es un tema más complicado porque sería un tema donde tendremos que profundizar buenas cosas, yo trato de ser muy respetuoso, aparte aprecio mucho haber estado en selección, aprecio mucho que México le vaya bien. ¿Qué me molesta?, que ya cualquier jugador le dice no a la selección, que también hay jugadores y tú no me lo vas a dejar mentir que son de equipos, que no son de selección, tienen buen rendimiento y son muy buenos en sus equipos, pero selección es otra cosa, hay que ver dónde vamos a competir, contra quién vamos a competir”, puntualizó Ignacio Ambriz.