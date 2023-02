Nacho Ambriz da detalles sobre su plática con Ares de Parga

Después de la derrota del Toluca en la visita a Monterrey en la Jornada 5 de la Liga BBVA MX, Nacho Ambriz habló en conferencia de prensa sobre el acercamiento de Ares de Parga y la Selección Mexicana y dijo; “La verdad creo que algo veo que empieza a ver una estructura, empiezo a ver que los dueños están preocupados y hoy esa comisión que encabeza varios dueños de los equipos yo pienso que esta bien”.

El estratega de los Diablos aseguró que ya hubo un acercamiento por parte de la nueva directiva de la Selección en donde pudieron charlar de futbol; “la verdad que yo estoy tranquilo, estoy trabajando en mi equipo, le debo mucho al Toluca porque me ha apoyado y después que te puedo decir, que la platica fue de mucho fútbol de lo que pienso como mexicano antes que nada que después de 40 años lo que he vivido desde un mundial juvenil desde un torneo en un mundial mayor como jugador, como capitán, después de ser auxiliar de un cuerpo técnico de otro mundial, digo, creo que bastante experiencia tengo para poderle decirles en que ayudo en que apoyo en qué otra forma debemos pensar todos a ver si me ayudan y es por México, debe ser así”, cerró.

Nacho Ambriz, un maestro de la estrategia | El Dictado

Ambriz es candidato a ser técnico de México

El técnico Ignacio Ambriz es uno de los candidatos en la mesa de la directiva de selecciones nacionales, con más de una década como entrenador y otra como auxiliar. Es uno de los nombres con mayor conocimiento del futbol mexicano en la lista de posibles entrenadores que también tienen experiencia en Europa.

El técnico del toluca también criticó a la prensa diciendo que ellos crean el “humo” y la especulación sobre el tema de los nombres que pueden llegar a la Selección; “hablas de manoseo pero mucho de esto también, ahora si que les voy a echar una pedrada, lo provocan ustedes ¿no? De que si es fulano o perengano que si viene el señor Bielsa que si Nacho ya le hablaron, digo es parte de esto del futbol”.

La experiencia de Ambriz

Nacho Ambriz llegó a su tercera final del fútbol mexicano con el Toluca el torneo pasado, con Leon perdió una y ganó otra, en el América conquistó la Concachampions y disputó el Mundial de Clubes, con el Necaxa levantó la Copa MX, como auxiliar fue parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre en el Mundial de Corea-Japón 2002.

