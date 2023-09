Al final los árbitros son seres humanos: Nacho Ambriz

El Toluca empató 1-1 en contra de las Águilas del América en el partido disputado en el Nemesio Diez correspondiente a la jornada 9 del Apertura 2023; los Diablos Rojos terminaron el encuentro con 10 jugadores por la expulsión de Tomás Belmonte al minuto 39 de la segunda mitad, el argentino hizo una dura entrada sobre Álvaro Fidalgo que le valió recibir la tarjeta roja.

En el duelo entre los Diablos Rojos y los Azulcremas tuvieron varias polémicas arbitrales, las cuales beneficiaron y perjudicaron a ambas escuadras; esto ocurre tan solo días después de que el América generará polémica a nivel nacional por la jugada donde marcó el segundo gol en contra de Querétaro y que los jugadores y cuerpo técnico de Gallos pedía una falta.

“Creo que al final los árbitros son seres humanos. Creo que en el VAR tienen ciertas dudas en ciertas jugadas o cómo le dan el criterio y luego el hombre se queda escuchando con idea de lo que marcó y la cámara lenta cambia la realidad de la jugada. En esa forma, si la revisas y revisas, seguro encontrarás algo que dice que es gol o no fue gol. Hoy no incidió en el resultado (el trabajo de la cuarteta arbitral) y en esa parte del VAR que todo lo hace en cámara lenta y eso cambia siempre”, comentó Nacho Ambriz en torno al trabajo de los árbitros de la Liga BBVA MX.

Federación de la CONCACAF estaría interesada en contratar a Nacho Ambriz

En Costa Rica existen rumores acerca de un posible interés de la selección nacional de dicho país de hacerse con los servicios de Nacho Ambriz para que se convierta en su nuevo director técnico a principios del próximo año, esto de cara al arranque de las eliminatorias de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

¿Nacho Ambriz rumbo a Costa Rica?

“Hace como 15 días me habló un periodista y a hoy no he tenido acercamiento de federación, hoy no hay nada. Cuando estuvo en León sí. Hoy no me inquieta y estoy tranquilo. Las cosas deben acomodarse como Dios lo manda y no estoy ni inquieto. Pienso en el Toluca y nada más”; confesó Nacho Ambriz sobre el supuesto interés de la Federación de Futbol de Costa Rica de contratarlo como su director técnico.

