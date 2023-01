Nacho Ambriz evita hablar de la Selección Mexicana

Toluca no pudo conseguir el triunfo en contra del León a pesar de que los Panzas Verdes tuvieron dos expulsados durante el encuentro, por lo que más de 30 minutos de la parte complementaria los Diablos Rojos tenían dos hombres más en el terreno de juego. El técnico de los escarlatas, Nacho Ambriz, calificó el encuentro como algo muy raro.

Fue el segundo empate de los Escarlatas en el Nemesio Diez en el Clausura 2023, por lo que aún no han logrado conseguir su primer triunfo del 2023 en casa y en contra de León, era la oportunidad perfecta debido a la superioridad de jugadores en la cancha.

“Perdimos dos puntos por el panorama como estaba, Cuando un equipo se queda con dos hombres menos eres muy superior y si no lo sabes aprovechar bien, luego pecamos al ir mucho por dentro, cuando fuimos por las bandas fue donde mayor daño provocamos, sí molestos porque estás en casa, eran tres puntos importantes y nos pegamos arriba, tú lo intentas, quitas a uno, a otro, pero por momentos no entendimos bien el partido y nos atascamos al jugar mucho por dentro”, confesó Nacho Ambriz en la rueda de prensa posterior al empate frente León.

¿Nacho Ambriz en la Selección Mexicana?

Además, se le volvió a cuestionar a Nacho Ambriz si la FMF ha tenido algún acercamiento con él para que sea el técnico de la selección azteca de cara al Mundial del 2026, a lo que contestó que no de manera rotunda.

“No (sobre acercamientos con la selección azteca), no sabría decirte o que contestar, yo estoy enfocado en Toluca, estoy tranquilo y lo demás siempre es ilusionante que alguien te llame para ser candidato a selección, Me da gusto por Miguel, Jimmy, los tiempos de dios son perfectos y estoy feliz en Toluca”, respondió el estratega de los Diablos Rojos sobre su posibilidad de estar al frente de México.

Toluca estará fuera del Infierno

Toluca estará toda la semana fuera de la capital mexiquense debido a que tendrá dos visitas, primero será en contra del Atlas en duelo pendiente de la Jornada 1, posteriormente visitarán el Gigante de Acero en contra de Monterrey en partido de la fecha 5 del Clausura 2023.

