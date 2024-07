Ignacio Ambriz no entiende críticas a Javier Aguirre y defiende regreso del “Vasco”

La Selección Mexicana vivirá una nueva etapa de cara a la Copa del Mundo de 2026 con Javier Aguirre como Director Técnico y Rafael Márquez como su auxiliar y el entrenador en el proceso rumbo a la justa mundialista del 2030. Esta decisión se tomó después de la participación del combinado mexicano en la Copa América donde se quedó en fase de grupos con sólo un triunfo y un gol en tres partidos.

Tras la llegada del “Vasco” y comenzar su tercer proceso al mando de la Selección Nacional, la decisión de la FMF ha recibido muchas críticas; sin embargo, una voz autorizada como ex jugador de la Selección Mexicana y técnico multicampeón en el balompié azteca defendió a Javier Aguirre y la decisión de los federativos de que sea el encargado de comandar al seleccionado en la próxima Copa del Mundo.

“Ahora van a decir que lo defiendo porque al final lo conozco, trabajé muchos años con él. Me sorprende tanta crítica alrededor de él, que no es el indicado, que no es el que merece estar. Yo creo que al final todo entrenador tenemos la ilusión de dirigir un mundial, hay revanchas en el fútbol, a él se le presenta, ya tuvo dos, una tercera en la que él estará muy consciente de eso y porque lo conozco sé que él también quiere ayudar mucho a que todo esto mejore dentro del fútbol mexicano, él seguramente estará realmente convencido a dónde viene, a qué va a llegar, que habrá mucha crítica, que va a ver, muchas cosas alrededor de él que muchas veces tiene para soportarlo y tiene una espalda grandísima, pero a mí lo que me molesta es al final que a todos hay que dejarlos trabajar, al final que te va a marcar lo que hagas en el mundial, hoy por hoy todas las selecciones todos los entrenadores, no hemos hecho nada por México todos nos hemos quedado en la misma instancia”, mencionó Ignacio Ambriz en entrevista con Azteca Deportes.

Ignacio Ambriz trabajó de la mano de Javier Aguirre durante seis años y fue cuando el “Vasco” vivió su mejor etapa en el futbol español, tras la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, Aguirre estuvo entre ese año y 2006 en el Osasuna y Atlético de Madrid, equipos en los que Ignacio Ambriz fue su auxiliar y ahora 18 años después pide se le dé su valor a la estancia y lo hecho en el “viejo continente”.

“Hoy esta posibilidad que tiene Javier y creo que es una buena revancha, hablar si tiene los papeles o no sale sobrando, yo creo que él ha sido él, que digan que es para equipo chicos, que para esto, la ventaja de llegar a la selección es que tú escoges y es un gusto escoger, puedes elegir si hoy quiero jugar 5-3-2, hoy quiero jugar 4-4-2, quiero jugar 4-3-3, el buscar cómo poder el jugador y que tenga la capacidad de adaptarse a lo que yo llamo en un parado de equipo, entonces lo demás es hablar de cosas que no van a un tipo que por eso lleva tantos años en Europa”, puntualizó Ambriz.

Por ahora Ignacio Ambriz se ocupa en los dos duelos que sostendrá su equipo, el Club Santos Laguna en la Leagues Cup frente al Atlanta United y el DC United, mientras que Javier Aguirre tendrá su debut en este tercer proceso el próximo 7 de septiembre en contra de Nueva Zelanda.