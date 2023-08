La Selección de CONCACAF a la que llegaría Nacho Ambriz

Recientemente, rumores apunta que Ignacio Ambriz estaría siendo considerado para ser el nuevo director técnico de una selección de CONCACAF: el actual entrenador de Toluca ha sido puesto como uno de los candidatos para dirigir a Costa Rica; así lo reportan medios del país ticos.

Por ahora, Nacho Ambriz es el encargado de la parte técnica en el Toluca, equipo con el que alcanzó la final en el torneo Clausura 2022 de la Liga BBVA MX; además, ha sido campeón de la primera división del futbol mexicano con León y ha ganado títulos internacionales con el Club América; igualmente, tiene una experiencia como entrenador del Huesca en el extranjero.

Nacho Ambriz está considerado para ser el entrenador que lidere a la Selección de Costa Rica en el proceso mundialista para la edición de 2026 donde México, Estados Unidos y Canadá serán las sedes; por lo tanto, el conjunto tico afrontará la eliminatoria clasificatoria para la justa cuatrienal.

La reacción de Nacho Ambriz al interés de la Selección de Costa Rica

El actual entrenador del Toluca, a través de Teletica, canal de televisión abierta costarricense, contestó ante los rumores que lo posicionan como uno de los candidatos para ser nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica: Ignacio Ambriz fue contundente en su respuesta y subrayó que en algún momento hubo acercamientos de parte de la Federación.

“La verdad es que me sorprende con su llamada y lo que me comenta, yo no he recibido nada, sí es cierto que tiempo atrás sí hubo un acercamiento con gente de la Federación (de Costa Rica), pero hoy no ha habido nada. Usted sabrá que ahorita tengo un compromiso con Toluca y normalmente trato de no distraerme, no decir que no me interesa, simplemente hoy me debo a Toluca y merece un respeto, pero te soy franco no he recibido ninguna llamada”, fueron las palabras de Ignacio Ambriz

