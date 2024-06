La historia de Nadia Nadim, la futbolista del AC Milán que huyó de Afganistán

El AC Milan Femenino ya se prepara en México para enfrentarse a Monterrey y a Pachuca por primera vez en su historia como parte de la gira “Her Nations Tour” de partidos amistosos.

Junto al equipo viajó Nadia Nadim, una de las mayores referentes del equipo que ha pasado por equipos como el Manchester City, el Paris Saint-Germain y que llegó a Italia en enero de este año.

La historia de Nadia Nadim, la futbolista que huyó del Talibán

Gracias al promotor del equipo rossoneri, Edoardo Papini, pudimos platicar con la histórica delantera de Dinamarca, quien nos contó su historia de vida, pues la atacante de 36 años nació en Afganistán, de donde tuvo que huir a temprana edad después de que el ejército talibán asesinó a su padre.

Junto a sus hermanas y a su madre huyeron del país para llegar a Dinamarca, donde conoció el futbol por primera vez. “Terminé en un campo de refugiados que tenía unas canchas de futbol a lado y sentí que era mi destino ¿sabes? Estaba destinado a ser. Al principio fui tímida, cargaba con el trauma, pero vi a las niñas jugar, ser felices y libres y quise sentir lo mismo”, contó.

“Ahí fue donde empezó mi obsesión. La pasión por el juego me llevó a muchos lugares. Todo tuvo un inicio complicado, pero el deporte me dio la oportunidad de cambiar mi vida para mejorar y estoy muy agradecida de haberme convertido en la persona que soy hoy”, agregó Nadim.

De esa niña de 12 años que tuvo que vivir la tragedia en carne propia a convertirse en la primera futbolista nacionalizada en representar a Dinamarca a nivel selección, además de convertirse en médica cirujana mientras ejerce como futbolista en Italia.

Las expectativas de Nadia Nadim de la Liga MX Femenil

Ahora, vivirá su primera experiencia con el futbol mexicano, cuando se enfrente a las actuales campeonas del circuito, así como a las Tuzas y admitió que ya tenía conocimiento de la Liga BBVA MX Femenil, pues la sigue desde sus inicios.

“Vi al América jugar en un par de partidos amistosos y me sorprendí de manera positiva por el nivel que demostraron. Me pareció un futbol hermoso, inteligente y con mucho nivel técnico”, dijo, “la pasión habla por sí misma y lo que más me gusta es que esta liga ha afectado a la Selección Mexicana”, analizó Nadia Nadim.

“Yo recuerdo jugar contra México hace años y era un equipo decente, pero ahora derrotaron a Estados Unidos. El crecimiento es algo increíble de presenciar”, recordó la delantera, además de asegurar que una de las cosas que más le emocionan de estar aquí es vivir la experiencia de jugar frente a la afición mexicana.