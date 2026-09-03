Nadie esperaba estas palabras de Rodolfo Cota tras la eliminación del Club América de la Leagues Cup

Club América perdió la oportunidad de pelear por el título de la Leagues Cup 2026 al perder en penales ante Rayados de Monterrey. El conjunto azulcrema y el regiomontano empataron a 2 en el tiempo regular y fue en uno de esos goles que Rodolfo Cota tuvo un error que a la postre costó caro, por lo que al final del encuentro salió a dar la cara.

Cota contribuyó en el primer gol del encuentro. Era el minuto 48, apenas arrancaba el segundo tiempo, cuando el uruguayo Diego Rossi, quien es el refuerzo bomba de Rayados para esta temporada, tomó el balón y condujo cerca de la banda derecha para después pegar tremendo zapatazo, que en primera instancia parecía centro, pero tomó dirección a gol.

Cota contribuyó en el primer gol del encuentro.|Club América

El disparo de Rossi agarró mal parado al exportero de Chivas, por lo que el balón se fue al fondo de las redes, pese a la reacción de Rodolfo. Si bien es un golazo, el propio Cota reconoció que fue un error la anotación.

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"Me pone mal": Rodolfo Cota

Tras la eliminación del conjunto de Coapa en semifinales, el arquero de 39 años dio la cara al final del encuentro y habló para los medios sobre su impresión del partido y aceptar que se equivocó en el primer gol del partido.

"Me pone mal. Me termino equivocando en un gol y en la tanda de penales nuevamente fallo. La verdad es que no hay que buscar culpables, ni en Kevin, que hace el penal, ni en Alan, que desafortunadamente le toca fallar. Si el americanismo quiere buscar un culpable, aquí lo tiene", fueron las palabras del guardameta.

¿Maldición del América?

Las Águilas suman poco más de 10 años sin poder levantar un título internacional, desde abril de 2016, cuando se coronaron campeones de la Concachampions, trofeo que les dio el pase al Mundial de Clubes de ese año. Desde entonces, el conjunto azulcrema se ha quedado en el camino.