CONFIRMADO: Diego Rossi llegará a este equipo de la Liga BBVA MX para el Apertura 2026

La operación quedó definida este lunes tras los rumores en el mercado de fichajes de la Liga BBVA MX. Diego Rossi será nuevo jugador de un equipo de México tras su paso por el Columbus Crew de la MLS. El delantero uruguayo llegará en los próximos días para realizar pruebas físicas y médicas antes de firmar su contrato con el conjunto mexicano.

Rayados de Monterrey es el equipo que fichará oficialmente a Rossi, una decisión importante para el mercado de fichajes rumbo al Apertura 2026. Después de varias semanas de rumores y negociaciones, el club regiomontano cerró la llegada del futbolista extranjero que estaba en el radar de Matías Almeyda para fortalecer el ataque.

Diego Rossi llegará a Rayados de Monterrey

El acuerdo entre Monterrey y Columbus Crew por Rossi se cerró mediante una transferencia definitiva cercana a los 8 millones de dólares, según el periodista Fernando Esquivel. Además, el futbolista firmará un contrato por tres años con opción a extenderlo por una temporada más.

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Rossi se convertirá en uno de los primeros refuerzos del proyecto encabezado por Matías Almeyda. La directiva buscaba un atacante con movilidad y experiencia internacional para el inicio del nuevo ciclo dentro de la Liga BBVA MX.

Diego Rossi reforzará el ataque de Rayados

El uruguayo de 28 años puede jugar como delantero, extremo o mediapunta. Esa versatilidad fue uno de los puntos que más interesó al cuerpo técnico de Monterrey durante las negociaciones con el club de la MLS.

Antes de llegar al Crew, Rossi tuvo etapas con Peñarol, LAFC y Fenerbahçe. En Columbus Crew logró consolidarse como uno de los futbolistas más importantes del plantel y mantuvo regularidad durante las últimas temporadas. Rayados considera que su perfil encaja con la idea futbolística de Almeyda. El entrenador argentino busca ser ofensivo en el Apertura 2026.

Los números de Diego Rossi en la MLS

De acuerdo con datos de SofaScore, Diego Rossi registró 6 goles y 1 asistencia en 15 partidos disputados durante la temporada 2026 de la MLS.

El atacante de 28 años también acumuló 14 titularidades y más de mil 200 minutos dentro del terreno de juego. El CF Monterrey espera que esos números puedan trasladarse al futbol mexicano en su primera experiencia dentro de la Liga BBVA MX.

