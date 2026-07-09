¿Qué pasó con Mbappé que pidió el cambio ante Marruecos? La foto que preocupa a todo Francia

Francia cumplió con los pronósticos y selló su clasificación a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras vencer 2-0 a Marruecos, con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Sin embargo, la celebración por el triunfo quedó empañada por una imagen que preocupa a todo el pueblo galo y mantiene en vilo al cuerpo técnico de Didier Deschamps: la salida prematura del delantero de Real Madrid, quien terminó sentado en el banco de suplentes con hielo en su tobillo derecho.

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El episodio ocurrió cuando promediaba el segundo tiempo del encuentro. Mbappé, quien había sido una de las figuras determinantes en el campo de juego, se desplomó sobre el césped y solicitó el cambio inmediatamente. A los 32 minutos de la segunda mitad, Deschamps, priorizando la salud de su máxima estrella ante cualquier riesgo, ordenó su sustitución.

La lesión de Mbappé en el juego ante Marruecos

Las cámaras captaron rápidamente el estado del atacante una vez que se sentó en el banco de suplentes. Visiblemente afectado, el delantero fue visto con hielo en su pie derecho y recostado, una estampa que se viralizó instantáneamente y que ha disparado las especulaciones sobre la gravedad de su dolencia.

¿Qué se sabe de la lesión de Mbapppé?

Aunque la salida fue preventiva, el hecho de que el jugador necesitara hielo en la zona afectada tras abandonar el campo genera incertidumbre de cara al próximo compromiso, que será ante el ganador de España vs Bélgica. En una instancia tan decisiva como las semifinales, cualquier baja en el frente de ataque sería un golpe durísimo para las aspiraciones de Les Bleus, especialmente considerando que el torneo entra ahora en su fase definitoria donde no hay margen de error.

En caso de persistir el dolor en la zona afectada, posiblemente el cuerpo médico del seleccionado galo someterá al jugador a estudios en las próximas horas para determinar si se trata solo de un golpe producto de la alta intensidad del partido o de una molestia muscular que requiera tiempo de recuperación.