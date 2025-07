Nahuel compara su llegada a Tigres con el recibimiento de Ángel Correa

Nahuel Guzmán no pudo evitar comparar su discreta llegada que tuvo cuando firmó con Tigres hace más de 11 años, a diferencia del gran recibimiento que le dieron los aficionados a Ángel Correa, el flamante refuerzo del equipo para el Apertura 2025.

Te puede interesar: VIDEO: Así fue el primero gol del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Resumen FC Juárez 1-1 América | Jornada 1 | Liga BBVA MX, Apertura 2025

“En lo personal, poder entrar en una partecita de la historia del club era mi desafío cuando llegué, la verdad no sabía que iba a ser así, pero me fui dando cuenta que a lo mejor podía ser más grande de lo que me veía en ese momento”, comentó este viernes durante un evento del club.

El portero argentino bromeó con que nadie lo fue a recibir, ni se desató la locura como con el arribo de su compatriota, quien llega procedente del Atlético de Madrid y con el cartel de ser campeón del mundo con Argentina en 2022 en Qatar.

“Llegué siendo un portero desconocido, no me esperaron a mí así como esperaron a Angelito (Correa), estaba Alejandro Garza nada más”, contó entre risas.

Posteriormente destacó que se siente satisfecho por haber dejado un legado en los Tigres, el cual se refleja claramente en las estrellas que se han bordado en el escudo del club.

Te puede interesar: ¡Se encienden las alarmas! Álvaro Fidalgo sale lesionado en la Jornada 1

El ‘Patón’ venía procedente del Newell’s Old Boys de Argentina y fue un 5 de julio del 2014 cuando el guardameta argentino aterrizó en la ‘Sultana del Norte’.

Ángel Correa se identificará con el club

Nahuel además declaró que confía en que el atacante argentino pronto se logre identificar con la institución auriazul.

“La gente que llega al club es por algo, es porque hay un scouteo en todas las áreas de que la gente que llegue ya traiga una base de perfil Tigre, muchas veces no hace falta mucho qué decir por qué la gente que llega ya sabe a dónde viene”, explicó.

Además reveló cómo ha visto a Correa en sus primeros días formando parte de la ‘U’ de Nuevo León.

“En el caso de Angelito ha llegado a un lugar, lo poquito que hablamos, con el que se siente identificado ya de arranque. Eso está bueno, está feliz, está contento”, dijo.