Nahuel Guzmán se sincera con afición de Tigres tras la eliminación

El “Patón”, uno de los grandes protagonistas de uno de los partidos más emocionantes de la LIGA BBVA MX en mucho tiempo, envió un mensaje a través de las redes sociales a la afición de los Felinos, a quienes les escribió desde el corazón para compartir su sentir y agradecer su apoyo incondicional y fe en la remontada que estuvo cerca de cumplirse.

"¿Cómo no te voy a querer? Si desde que llegué me invitaste al desafío. Me diste la oportunidad de crecer, aprender, soñar, creer, crear, luchar...entre tantas otras experiencias, entre tantas emociones. Tigres, mi buen amigo, hoy te escribo como parte de esta gran Familia. Quiero darte las gracias por enseñarme el valor de la derrota. Competir para ganar, caer y aprender. Los resultados son una consecuencia y se camuflan en el chamuyo del éxito…”

Guzmán fue duramente criticado por su conducta en los minutos finales de la semifinal contra Atlas, en donde pareció que no aguantó el llanto por las emociones que estaba viviendo. Aunque muchos consideraron que solo fue una artimaña para hacer tiempo.

“Perder para que duela, transitar ese dolor, sanar y volver más fuerte. Perder para “desenmiedarse” de la derrota y entender que solo es eso. Perder para aprender que solo puedo ser responsable de lo controlable. Que la suerte es amiga de la acción y los de afuera no son de palo”, añadió en su carta.

De Guzmán, para los hinchas

Finalmente, les dedicó varias líneas a los seguidores de los Tigres, entendiendo que gracias a ellos estuvieron muy cerca de una remontada histórica.

“Ustedes, que de tan Incomparables, una noche se hicieron Insuperables...una vez más creyeron en nosotros, el agradecimiento es infinito...les soy sincero, no me desvelaba el resultado, sino la forma...y a juzgar por los hechos, una noche que quedará en la historia, en la propia y en la ajena…” escribió Nahuel Guzmán en su cuenta de Twitter.

El “Patón”, quien juega para Tigres desde 2014 y ha conseguido siete títulos con los Felinos, cuatro de ellos en la Liga BBVA MX, fue uno de los futbolistas que más sufrió la eliminación en semifinales ante Atlas en el Volcán.El experimentado arquero recibió muchos mensajes positivos de aficionados del club en la publicación que realizó.