Nahuel Guzmán, a un paso de una marca histórica en Tigres

Nahuel Guzmán cumplirá una marca histórica: llegará a 500 partidos con la playera de los Tigres. El argentino se ha convertido en el portero más influyente en la historia del club. Un guardameta que ha ganado títulos y en el campo es sinónimo de jerarquía.

“Tal cual, tener al Pata nos da una tranquilidad increíble, tiene experiencia en esta clase de juegos, de la Liga, es el jugador con más partidos o uno con más juegos en la historia del club, y esta clase de etapas las sabe manejar muy bien, en el vestuario es fundamental, tanto él como Javi, como Vigón, hay jerarquía y experiencia con mucho recorrido y nos ayuda muchísimo a los que veníamos atrás para seguir su camino”, dijo Juan Brunetta sobre su compañero previo al duelo de ida de cuartos de final.

Tigres inicia su aventura en la Liguilla

Los felinos quieren arrancar con pie derecho la liguilla botanera y Brunetta se refirió a esto en la previa.

“La clave mas alla de jugar en casa o visita, la idea de Guido es la misma, trataré e ir a buscar los partidos, ser protagonistas y jugar en campo rival, generar situaciones de gol, es la idea, está más que claro, lo veníamos haciendo cada día un poco mejor, nos falta pero vamos mejorando, después el tema de las debilidades no lo se, es un equipo que ha jugado bien, lo analiza el cuerpo técnico internamente, después nos comunica donde podremos atacar o hace daño ellos, pero no creo que sea un DT que por ahí le cuesta dice, son resultados, es fútbol, se puede ganar y perder, es estar bien en nosotros y en nuestro plan y traernos los partidos con gran resultado, queremos ganar y traernos un gran resultado”, expresó el futbolista de Tigres.

La sensible baja que tienen los Tigres de cara a la Liguilla

Los felinos tendrán que jugar esta serie sin otra de sus grandes figuras, como lo es André Pierre Gignac y el delantero argentino reconoció que esto afecta al equipo.

“Meramente no tener a André es una baja muy sensible, sabemos lo que es él, no hace falta explicar la clase de jugador que es. Está con un problema ahi pero lo está solucionando y esperemos tenerlo pronto, porque lo que nos aporta dentro y fuera de la cancha es muchísimo, tener esa clase de jugadores como André es algo increíble y esperamos tenerlo pronto entrenando de vuelta y jugando también”, sentenció Brunetta.

