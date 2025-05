Naoya Inoue da la declaración que todo el mundo del boxeo estaba esperando, ¿hasta qué peso subirá?

El peleador Naoya Inoue, apodado Mounstro por su tremenda capacidad en el ring y que está actualmente entre el número 1 y 2 del boxeo mundial de acuerdo a los rankings, ha dado la declaración que muchos aficionados esperaban escuchar y es relacionado al peso que buscará alcanzar en su carrera.

Naoya Inoue tiene 32 años y su momento de crecimiento parece haber ya pasado, por lo que él entiende que su estatura y musculatura no le dará para llegar mucho más alto en las divisiones, y con toda franqueza expuso el peso máximo al que llegará.

Naoya Inoue, un prodigio del boxeo profesional

Naoya Inoue, japonés de nacimiento y con habilidades noqueadoras sorprendentes, presume de un invicto en 30 peleas con 27 nocauts.

Solo tres se le han escapado vivos aunque los ha derrotado, en su trayectoria en la que ha sido campeón en 4 divisiones diferentes, pasando de minimosca, supermosca, gallo y supergallo.

En las 4 categorías ha sido campeón del mundo y pertenece a una exclusiva lista de monarcas de 4 tonelajes.

Reinando dos veces también como indiscutido, Inoue piensa que el límite al que llegará es a peso pluma, y lo dice aún con una alta expectativa pues nunca ha peleado en 130 libras pero es probable que en próximos meses suceda ese salto.

Inoue mide 1.65 m y cree que de medir 1.70 m las cosas serían distintas y exploraría otras categorías.

“Sí, pluma es el límite y no estoy interesado en subir más, si midiera de 170 cm, sería diferente.

Incluso ahora en 126 libras estoy desarrollando músculo poco a poco, fortaleciendo mi cuerpo, y todavía no he intentado, pluma así que no puedo pensar en subir más allá”.

Manny Pacquiao, peleó hasta en peso welter

Entre el nipón Inoue y el filipino Pacquiao solo hay un centímetro de diferencia. El pacman mide 1.66 m y en su caso alcanzó a pelear hasta en 147 libras, y uno de los grandes factores por los que es señalado como uno de los mejores de todos los tiempos , es por la capacidad para subir de peso, ganar masa muscular y no perder sus habilidades y velocidad en el ring.

De hecho, a los 46 años de edad, está casi cerrado que Pacquiao volverá a pelear como profesional en junio y ante el campeón Mario Barrios en Las Vegas.