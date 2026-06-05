Christian Martinoli narra de esta manera el gol de Raúl Jiménez en el amistoso vs. Serbia

La Selección Mexicana cerró su preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una muestra de autoridad. El combinado azteca se impuso por 5-1 ante Serbia en el Estadio Nemesio Diez y llega completamente encendido al debut mundialista. Una de las grandes noticias fue el gol de Raúl Jiménez, quien alcanzó una marca histórica. Christian Martinoli afirmó que “se hizo justicia”.

Corría el minuto 57 de partido cuando Julián Quiñones recibió un balón en la medialuna del área. El delantero colombomexicano se quitó a un jugador serbio de encima y sacó un potente disparo con su pierna derecha que tenía objetivo a portería. Sin embargo, su remate dio en el poste izquierdo del guardameta Stankovic que cayó en los pies de Jiménez, quien no perdonó y estampó el 3-1 parcial en el marcador.

Raúl Jiménez, jugador de la Selección Mexicana|Crédito: @miseleccionmx / X

El relato de Christian Martinoli al gol de Raúl Jiménez

Tras un grito largo de gol, el narrador de TV Azteca Deportes señaló que el gol del futbolista del Fulham fue un acto de justicia por cómo se estaba llevando a cabo el partido. “Quiñones la hizo toda, aguantó, metió el fierrazo contra el palo izquierdo y en el rebote aparece la justicia para un Raúl que en el primer tiempo no pudo contra Stankovic. Aquí coloca el 3 a 1”, fue parte del relato de ‘Deus’ ante la anotación del ‘Lobo de Tepeji’.

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Esta anotación tiene un condimento especial para Jiménez, ya que logró convertir su gol número 46 con la Selección Mexicana. De esta manera, el futbolista de la Premier League igualó la marca del histórico Jared Borgetti, compartiendo el segundo lugar como máximo artillero del combinado azteca. Mientras tanto, Javier ‘Chicharito’ Hernández sigue liderando la tabla con 52 anotaciones con la Selección Nacional.

La lista de los máximos goleadores de la Selección Mexicana

Javier Chicharito Hernández – 52 goles Jared Borgetti – 46 goles Raúl Jiménez – 46 goles* Cuauhtémoc Blanco – 38 goles Luis Hernández – 35 goles

*Jugadores aún en actividad.

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