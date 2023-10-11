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Fútbol

Los extranjeros que también podrían jugar con la Selección Mexicana

Julián Quiñones es mexicano de manera oficial, el delantero del América recibió su carta de naturalización; además hay otros nombres que podrían hacer lo mismo

Tiago Volpi, portero de Toluca

Escrito por: Memo Gómez

Julián Quiñones recibió su carta de naturalización, que oficialmente lo convierte en un ciudadano mexicano, durante una entrega de documentación a la que asistió este miércoles, 11 de octubre.

El delantero del América en compañía de su esposa, confirmó en redes sociales la noticia que lo hace elegible para ser convocado, por el técnico Jaime Lozano.

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Mientras que el futbolista nacido en Colombia ya puede formar parte del combinado azteca, hay varios jugadores extranjeros que externaron su ilusión y que cuentan con posibilidades para jugar con la Selección Mexicana además del atacante azulcrema.

Thiago Volpi

El arquero del Toluca, Thiago Volpi, dio a conocer que ya inició con el mismo trámite con el deseo de ser un mexicano más. El portero brasileño suma poco más de seis años en nuestro país en dos diferentes etapas, durante su paso por Querétaro y Toluca.

El sudamericano de 32 años podría ser otro guardameta que sea contemplado como una de las opciones para defender la portería nacional, en el afán de competir por un lugar con Guillermo Ochoa, Luis Malagón y Antonio Rodríguez

Nicolás Ibáñez

El punta de los Tigres UANL, Nicolás Ibáñez declaró que lleva a cabo el mismo proceso y abiertamente habló sobre sus intenciones de representar al conjunto tricolor.

Para la mala fortuna del nacido en Argentina, el momento de Santiago Giménez, la jerarquía de Raúl Jiménez y la consistencia de Henry Martin, agregado a su suplencia en la escuadra felina, podrían dificultar un posible llamado en caso de ser convocable.

Matheus Doria

El zaguero de Santos Laguna a diferencia de los previamente mencionados, de cara al Torneo Apertura 2023, ya cuenta con los papeles que lo avalan como un paisano más.

Aunque, el defensor de 28 años en su equipo sigue ocupando plaza de extranjero al no ser un no futbolista formado en el balompié azteca. Por otro lado sus constantes lesiones y reciente rendimiento, el nombre del defensa ha perdido fuerza en la órbita de México.

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