NCAA: Miami Hurricanes vence a Texas A&M y asegura su boleto a cuartos de final de la CFP

Miami Hurricanes protagonizó una hazaña épica en la primera ronda de los playoffs NCAA de fútbol americano universitario. Derrotaron 10-3 a Texas A&M en el imponente Kyle Field de College Station, ante más de 100,000 fanáticos enloquecidos.

El partido fue un duelo defensivo brutal que se mantuvo empatado durante gran parte del encuentro, con ambas defensas imponiendo su ley y frustrando cualquier intento ofensivo prolongado. Miami, sembrado No. 10, silenció a los Aggies No. 7 y avanzó por primera vez en su historia reciente a los cuartos de final del College Football Playoff.

THE FRESHMAN IN THE CLUTCH 🔥



Malachi Toney gives Miami the lead 👀 pic.twitter.com/iHiRTBKQZA — ESPN (@espn) December 20, 2025

El marcador se mantuvo en cero absoluto durante los dos primeros cuartos, un testimonio del dominio defensivo de ambos equipos. Las defensas de Miami y Texas A&M se combinaron para limitar a los rivales a apenas unas pocas yardas por serie ofensiva, con intercepciones tempranas y fumbles forzados que impidieron cualquier ritmo fluido.

En el tercer cuarto, los Hurricanes finalmente rompieron el hielo con un field goal de 21 yardas de Carter Davis, culminando una drive de 72 yardas liderada por el quarterback y el juego terrestre. Esta anotación puso a Miami al frente 3-0, pero Texas A&M no se rindió fácilmente y respondió en el cuarto con un field goal de 35 yardas de Randy Bond, empatando el marcador a 3-3 a falta de ocho minutos. La tensión en el estadio era palpable, con el reloj convirtiéndose en el mayor enemigo de ambos lados.

El momento decisivo que aseguró la victoria de Miami

Miami tomó la delantera definitiva con un touchdown clave que definió el partido. Malachi Toney atrapó un pase de 11 yardas en movimiento a menos de dos minutos del final, extendiendo la ventaja a 10-3 y encendiendo la banca huracanada. Mark Fletcher Jr. fue el héroe ofensivo con 172 yardas por tierra, incluyendo 91 en el cuarto final, desgastando progresivamente a la defensa de los Aggies con corridas potentes que controlaron el reloj.

Texas A&M tuvo su última oportunidad, avanzando hasta la yarda 5 de Miami en una posesión desesperada liderada por Marcel Reed, pero Bryce Fitzgerald selló la victoria con una intercepción crucial en la zona roja. Esta fue la segunda pick de Fitzgerald en el juego, demostrando por qué la defensa de Miami fue impenetrable durante todo el encuentro, limitando a los Aggies a solo tres puntos totales y Rueben Bain sumando tres sacks clave.

Los Hurricanes avanzan por primera vez a cuartos de final en su historia del playoff expandido, con un récord de 11-2 que refleja su resiliencia tras una temporada irregular. Enfrentarán al No. 2 Ohio State en el Cotton Bowl de Arlington, Texas, el 31 de diciembre a las 7:30 p.m., un choque de titanes donde el ataque explosivo de los Buckeyes pondrá a prueba la defensa huracanada.