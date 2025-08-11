¡ÚLTIMA HORA! Necaxa confirma terrible baja por lesión para el Apertura 2025

Este domingo 10 de agosto del 2025, el conjunto de Necaxa, previo al partido ante Pumas, dio a conocer la sensible baja de una de sus figuras por lesión en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

A través de sus redes sociales, el equipo de Necaxa dio a conocer que Agustín Palavecino sintió molestias en el partido ante Orlando City en la Leagues Cup y tras realizarle los estudios correspondientes, se determinó que sufrió una lesión muscular de grado uno en el sóleo de su pierna izquierda.

Palavecino se encuentra trabajando en su recuperación par poder regresar en el menor tiempo posible. Con su lesión, podría tardar desde una hasta tres semanas en poder recuperarse al cien por ciento.

“Durante el partido ante Orlando City, correspondiente a la Leagues Cup, Agustín presentó una molestia en el gemelo de la pierna izquierda, motivo por el cual tuvo que ser sustituido.

A su regreso a Aguascalientes, fue sometido a los estudios pertinentes, confirmando el área médica del Club una lesión muscular grado uno en el sóleo de la pierna izquierda. Agustín se encuentra enfocado y trabajando en su recuperación, con el objetivo de regresar a las canchas en el menor tiempo posible”.

Los partidos que se perdería Agustín Palavecino

Debido a su lesión Agustín Palavecino se perdió el partido vs Pumas de la Jornada 4. Dependiendo de su evolución, también se podría perder el juego de la Jornada 5 ante León y en caso de no recuperarse al 100%, podría perderse el juego ante Rayados de Monterrey en la Jornada 6.

Al ser un jugador clave, Fernando Gago buscaría que regresara lo más pronto posible al terreno de juego.