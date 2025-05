¿Necaxa sufrirá la falta de ritmo contra los Tigres? Unsain confiesa

Cuando el Necaxa salte de la cancha del estadio Victoria para recibir a los Tigres por la ida de los cuartos de final del Clausura 2025, habrán pasado 20 días desde que disputó su último partido en la fase regular, con triunfo sobre el Puebla. A partir de ello, se le cuestionó al portero del equipo, Ezequiel Unsain, si esto podría ser un factor en la eliminatoria.

“Tigres quizá tuvo la posibilidad de competir por Concachampions en este receso, pero no nos enfocamos demasiado en eso, porque así como muchos piensan que quizá el ritmo futbolístico de un equipo se puede ver afectado, yo lo miro desde el lado de que todos estos días nos han servido para prepararnos mejor, para recuperarnos física y mentalmente de un semestre muy intenso”, respondió.

Y añadió: “Lo vemos desde un lado positivo, sin duda hubiera estado bueno jugar antes, pero no, la verdad no nos enfocamos en eso, sino en lo que tenemos que hacer, que es preparar un partido muy complicado”.

Unsain analizó la actualidad del Necaxa

A esta llave, los Rayos llegan como la segunda mejor ofensiva del torneo; sin embargo, en la parte baja del cuadro, no tuvieron la misma solidez durante las 17 fechas del certamen y cuentan con el quinto peor registro, en cuanto a goles admitidos. El guardameta argentino no ocultó su insatisfacción por dichos números.

“Es cierto que somos un equipo muy ofensivo; de hecho, si no me falla la memoria, fuimos el segundo equipo que más goles hizo durante la fase regular; también es cierto, y te lo digo con mucho dolor, que somos un equipo al que le han convertido mucho. Si a mí me das a elegir, si tenemos que ganar todos los partidos 5-4, mientras ganemos, yo no tengo ningún problema”, señaló.

El arquero de 30 años de edad manifestó su deseo de ajustar las falencias hidrocálidas y reiteró la confianza que tienen en Aguascalientes para acceder a la semifinales de la competencia.

“Trataremos de reducir esa cuota de goles en contra en estas instancias, pero mientras el equipo se mantenga de la misma manera en la producción ofensiva, creo que tenemos muchas chances de competirle de igual a igual a cualquier equipo y, ¿por qué no? Seguir avanzando en este camino”, indicó.

Unsain sabe los aspectos a mejorar de Necaxa

Por último, para no agudizar lo que dictan las cifras y generar un escándalo donde no lo hay, reflexionó: “Es muy difícil ser un equipo que completa absolutamente todas las facetas del juego. Si nos ponemos a ver el futbol mundial, me animo a decir que son muy pocos los que defienden muy bien, atacan muy bien, tienen juego construido, tienen juego directo, tienen pelota parada. Obviamente, trabajamos para ser ese equipo, porque hay que trabajar para acercarse, lo máximo posible, la excelencia”.

