En Necaxa ya se nota la mano de Jimmy Lozano y su cuerpo técnico

En Necaxa se vive un ambiente positivo tras la remontada sobre Cruz Azul en el Estadio Azteca por marcador de 2-1. Los de Aguascalientes dieron un salto en la clasificación general, están en puestos de repechaje, en la posición 10.

Este fue el primer partido a cargo del nuevo cuerpo técnico de los Rayos. Sin embargo, el director técnico, Jimmy Lozano, no pudo estar dirigiendo en la cancha, debido a contagio por COVID-19. Del partido se encargó su auxiliar, Miguel Fuentes. Aún así, en el plantel aceptan que Lozano se metió de lleno con el equipo.

“Si fue raro en el sentido porque no estaba él (Jimmy Lozano), pero si el cuerpo técnico de trabajo. La cabeza el grupo Es él, pero dejó un mensaje claro. Creo que fue una semana rara al no haber estado él, pero después todos trabajaron muy bien los mensajes fueron claros. Siempre que cambia un técnico se renuevan las energías” dijo Formiliano.

Exclusiva con Jaime Lozano | Los Protagonistas

Además, la victoria ante la Máquina no es lo único que el defensor hidrorrayo puede presumir, se estrenó como nuevo capitán del equipo. El nuevo cuerpo técnico decidió darle esta distinción a Fabricio, que antes era del mediocampista, Rubén González, el “Oso”.

“Sinceramente me enteré justo antes del partido y después me llamaron cuando nos estamos cambiando. Nos llamó el cuerpo técnico para avisarme que ya habían hablado con el anterior capitán, con el ‘oso’. Obviamente que para mí es un orgullo también, también Me da mucha confianza en lo personal. El grupo lo tomo bien, fue positivo yo me sentí muy bien muy tranquilo ya hablé antes con el oso. No hay problema, es una referencia de nada más eso, todos iremos para el mismo lado” aseguró el nuevo capitán necaxista.

Te puede interesar: TV Azteca transmitirá Mazatlán vs América EN VIVO

Necaxa y Xolos, duelo de necesitados

En la sexta jornada de Liga BBVA MX , Necaxa visitará la frontera para enfrentarse a los Xolos de Tijuana. Con quienes están peleando directamente en la parte baja de la tabla de cocientes.

Te puede necesitar: Nicolás Benedetti: “América y yo necesitábamos otros aires”

“Nosotros anímicamente estamos muy bien. Y más por cómo se dio último partido, arrancamos de la mejor manera. Tijuana es un rival directo en la tabla pero la cancha y es difícil el piso es distinto, ellos están muy acostumbrados, nosotros no. Vamos contra el local, entonces hay que ir con mucha precaución. Tratar de hacer las cosas como lo hecho bien y resaltar las cosas que nos remarca los entrenadores a la hora del partido” finalizó el defensor rojiblanco.